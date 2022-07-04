Ricky Martin'den istismar iddialarına cevap!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Ricky Martin 'aile içi istismar' iddialarıyla gündeme geldi. Martin'in avukatı, önceki gün şarkıcı hakkındaki iddiaları reddeden bir bildiri yayınladı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Martin'in yıllar önce beraber çalıştığı Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etmişti.

İki yıl önce Suriyeli erkek arkadaşı Jwan Yosef ile evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, son haliyle şaşırtmıştı.



49 yaşındaki şarkıcı Ricky Martin, yeni imajını takipçilerin beğenisine sundu. Son paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Martin, sakallarını beyaza boyattığı görüldü.



DEMET ÖZDEMİR'İ TAKİP ETTİ



Instagram'da yaklaşık 15 milyon takipçisi bulunan Martin, Demet Özdemir'i sosyal medya hesabından takibe aldı. Ardından Demet Özdemir de Ricky Martin'i takip etti. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.



BALKONDA GÜNEŞLENDİ



50 yaşındaki Livin' La Vida Loca şarkısıyla tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi edinen Ricky Martin, geçtiğimiz haftalarda otel balkonunda güneşlenirken görüntülendi. Ricky Martin, çiçek desenli şortu ve güneş gözlüğüyle dikkat çekti.



POLİS EVİNDE BULAMADI



Dünyaca ünlü şarkıcı hakkında geçtiğimiz günlerde 'aile içi istismar' suçlamaları nedeniyle dava açıldı. Gizlilik nedeniyle Martin hakkında kimin şikayetçi olduğu ise henüz açıklanmadı. Polisin suçlamalar nedeniyle şarkıcının evine gittiğini ancak Ricky Martin'i bulamadığı da belirtildi.



Konuya ilişkin basına açıklama yapan bir polis, 'Şimdiye kadar polis onu bulamadı. Hakkında şikayetçi olan kişiye ilişkin uzaklaştırma kararı bulunuyor. Emrin yürürlükte kalıp kalmayacağını ise hakim belirleyecek' dedi.



'İDDİALAR ASILSIZ VE UYDURMA'



Martin'in avukatı ise önceki gün ünlü isim hakkındaki iddiaları reddeden bir bildiri yayınladı. People' konuşan avukat, 'Ricky Martin hakkında koruma ve uzaklaştırma kararına yol açan iddialar tamamen asılsız ve uydurmadır. Gerçekler ortaya çıktığında müvekkilimiz Martin'in tamamen haklı çıkacağından çok eminiz' sözleriyle şarkıcıyı savundu.



'MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR'



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Martin'in 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etmişti.



Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne dava isteminde bulunan Rebecca Drucker, şarkıcının kendisine milyonlarca dolar borcu olduğunu öne sürmüştü.



'MENAJERİNİ SUSTURMAYA ÇALIŞTI'



Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı ileri sürülmüştü. Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan Ricky Martin'i koruduğunu belirten menajer, onu hep arkadaşı olarak gördüğünü ifade etmişti.



Menajerin mahkemeye verdiği ifadede 'toksik iş ortamı'nı işaret eden bazı olaylara yer verilirken, 2018 yılında Martin ve temsilcisi José Vega arasında Dubai'de yaşanan bir olaya da atıfta bulunulmuştu.



Eğer şarkıcı uzlaşma yoluna gitmezse menajerin avukatları, ellerinde bazı kanıtlar olduğunu ve adım atmaktan çekinmeyecekleri belirtmişti.



KARİYERİNİ BİTİREBİLECEK KANITLARI VAR



Menajerin “Şarkıcının kariyerini sona erdirebilecek nitelikte” kanıtları olduğunu iddia etmesi ise soru işaretleri uyandırmıştı. Rebecca Drucker'in ifadelerinin buzdağının yalnızca görünün kısmı olduğu, jüri karşısında konuşmak için can attığını da belirtilmişti.



