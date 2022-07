Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinden güzel haber!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuların olan Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle evlendi. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin bu mutlu evliliklerinden bir de Eda isminde kızları var. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, bu kez tatilden fotoğraflar paylaştı. Paylaşımda bulunan Gülşe'nin karnının büyüdüğü görüldü. İşte ayrıntılar!

Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girdi.



Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden bir de Eda adında kız çocukları var.



Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek '5 çocuk sözümüz var' diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı.



AMİNE GÜLŞE'NİN KARNI GÖRÜNDÜ!



Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, bu kez tatilden fotoğraflar paylaştı. Paylaşımda bulunan Gülşe'nin karnının büyüdüğü görüldü.



Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.



Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.



Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklamıştı.



Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, 'O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum.



Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun' demişti.



Dijital platformlarda yer almayı istemediğini ifade eden Gülşe, 'İçime sinen bir proje olursa düşünürüm ama onun dışında düşünmüyorum' demişti.



Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, '5 çocuk sözümüz var' diyerek kahkaha atmıştı.



Daha sonra Gülşe, '5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz' diyerek bebek için yeşil ışık yakmıştı.



Gözde çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.



Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdilerde ikinci kez bebek bekliyor!



Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. İkinci bebeğine hamile olan Amine Gülşe'nin 'Annesinin kuzusu' notu ile paylaştığı kızı Eda ilgi odağı oldu. Amine Gülşe'nin kızı Eda tıpkı babası Mesut Özil'e benzetildi.



Eşinin üzerine titreyen Mesut Özil son olarak jesti ile yine çok konuşuldu.



Ünlü futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin 29'uncu yaş günü için unutamayacağı bir hediye verdi.



AİLESİYLE VAKİT GEÇİRİYOR



Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye büyük jest! Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Özil, bu süreci ailesine daha fazla vakit geçirerek değerlendirmeyi seçti.



Ünlü futbolcu, geçtiğimiz haftalarda 29'uncu yaş gününü kutlayan Gülşe için Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan bir rota belirledi. Özil Ailesi, 30 gün boyunca tarihi ve kültürel güzellikleri görecek.



ÇOK DÜŞÜNCELİ BİRİ



Rehber eşliğinde 7 bölgeyi gezecek olan Özil ve Gülşe, yöresel lezzetleri de keşfedecek. Küçüklüğünden beri Türkiye'de tatil yapmayı çok seven tescilli güzel, 'Mesut, çok kıymetli ve düşünceli biri. Bugüne dek aldığı her hediye beni çok mutlu etti. Ama bu doğum günümde verdiği bu hediye, benim için çok anlamlı ve özel oldu' dedi.



Öte yandan tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.



Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.



Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.



Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, geçen ay Etiler'de görüntülenmişti.



Amine Gülşe, güzellik merkezine Almanya plakalı 15 milyon TL değerindeki Lamborghini Urus marka aracıyla gelmişti.



2 yaşına girecek olan kızı Eda için doğum günü partisi hazırlıkları yaptığını söyleyen Gülşe, Eda'nın en çok babasına benzediğini söylemişti.



Geçtiğimiz yıllarda 'beş çocuk istiyorum' açıklamasında bulunan Amine Gülşe'ye bu söylemi hatırlatılmıştı.





Bir bakım merkezinden çıkan Gülşe, basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti. Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, 'Bugün kız kıza vakit geçirmek istedik. Eda'yı büyütüyoruz. Yarın iki yaşına giriyor. Biz de artık eski şeyler kalmadı' demişti.



'MESUT HARİKA BİR BABA'



Habercilerin 'Kızınız Eda en çok kime benziyor?' sorusuna 'Kızımız Mesut'a benziyor.



Biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası, hatta konuşmaya başladığında bile ilk baba dedi.



Çok güzel bir bağları var. Mesut da harika bir baba' cevabını vermişti.



Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe, 'Çocuğunuz da büyüyor. Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruya yanıtı şaşırtmıştı.



'Şu an başka projelerim var. Şöyle çok iyi bir proje gelir güzel senaryo gelir tabii ki mutlaka düşünürüz.



Ama yani şu an için düşünmüyorum. Ev dekorasyonu gibi bir takım şeyler' şeklinde cevap vermişti.



Geçtiğimiz yıllarda 5 çocuk istiyorum açıklamasında bulunan Gülşe'ye bu söylemini hatırlatan habercilere gülerek cevap veren oyuncu ' Allah kısmet ederse tabii olur ama şu an Eda'yla mutluyuz' demişti.