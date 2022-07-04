. Mehmet Ali Erbil'den evliliğe yeşil ışık!
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Beyaz Gazete
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Mehmet Ali Erbil'den evliliğe yeşil ışık!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün Yeniköy'de yer alan bir mekanda gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, yeniden evlenebileceğinin sinyallerini verirken, Z kuşağı ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 4.07.2022 - 10:02 Güncelleme: 4.07.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti.

Mehmet Ali Erbil'den evliliğe yeşil ışık!

"GÜZELLİK UZMANIM"

Mehmet Ali Erbil, önceki gece bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Mekana yanında arkadaşı ve samimi olduğu sarışın bir kadın ile gelen şovmen, "O benim güzellik uzmanım, kendisine borçluyuz" dedi.

"BAKARSIN BENDEN BÜYÜK OLUR"

Şovmen, basın mensuplarıyla konuşarak, "Hayatınızda birisi var mı, neden paylaşmıyorsunuz?" sorusuna, "Şu an paylaşılcak birisi yok. Aşk kimyasal bir şey, insanın bütün hücrelerine dokunuyor" yanıtını verdi. Ünlü isim, muhabirlerin "Mehmet Ali Erbil bir kez daha evlenir mi?" sorusu karşısında ise tekrardan evlenebileceğinin sinyalini vererek, şöyle konuştu:

Neden olmasın, hayat arkadaşı çok önemli. Yalnızlık Allah'a mahsus. Evlilikte yaşa bakmam ki. Bakarsın benden büyük olur, bakarsın 30-35 yaşında.

Gürkan Şef’in Mehmet Ali Erbil’e tatlı uzatması sonrası, Mali elleri ile adını söylemediği kız arkadaşına tatlı yedirdi.

"Z KUŞAĞINA AYAK UYDURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde 16 yaşına basan oğlu Ali Sadi'nin doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, "Z kuşağına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kendisi şu an yurt dışında kampta, tek hayalimiz İnter'e girmesi" diyerek güldürdü.

"BEN DE AYRICALIK BEKLEDİM"

Sosyal medyada gittiği bir hastane için "2 dakikalık muayeneye bin 300 TL verdim" cümleleri ile sitemde bulunan Erbil, "Bazıları beni eleştirmiş mesela; ama orda birisi ile konuştuk, annesinin bacağı kırılmış ve alçıya alınmış, 120 bin TL ödemiş. Bir alçı ne kadar edebilir ki? Birçok kişi biraz da olsa imtiyaz bekler, bir ayrıcalık bekler. Ben de ayrıcalık beklerdim" diyerek isyanını yineledi.

Mehmet Ali Erbil'den evliliğe yeşil ışık!

"BAŞIMIZA BELA GELİYOR"

En son Ece Ronay ile bir projede yer alan ve davalık olan Mehmet Ali Erbil’e, “Tekrardan Z kuşağı ile bir proje olur mu?” diye sorulunca ünlü isim, “Z kuşağını incelemeden çalışmayacağım. Önce inceleyeceğiz, ondan sonra. Körü körüne hiçbir şey olmuyor. Başımıza bela geliyor” ifadelerini kullandı.

KAÇAMAK CEVAP!

Mekanda samimi şekilde eğlendiği kız arkadaşını başka bir araba ile göndermeye çalışan 65 yaşındaki Mali, kendi aracına binerek tek başına mekandan ayrıldı. İsmini söylemeyen gizemli kız arkadaşı ise, basın mensuplarına “Kendisinin güzellik uzmanıyım. Başka bir şey yok” açıklamasını yaptı.

Gizemli arkadaş, gazetecilerin “İleride olabilir mi peki?” sorusuna ise, sadece “Teşekkürler" demekle yetinerek, kaçamak bir cevap verdi.
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