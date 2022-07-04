. Masaj kavgasında ikinci perde! Eski manken Nefise Karatay’a hapis şoku!

Nefise Karatay, gittiği masaj salonunda iş insanı Tolga Balta ile sıra kavgası yaşamıştı. Olay, mahkemeye taşındı. Masör tanıklık yaptı. Savcılık Nefise Karatay'a hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Nefise Karatay, Ortaköy'deki bir masaj salonuna gitmiş ve masaj yaptırırken, odaya iş insanı Tolga Balta'nın girdiğini iddia etmişti.Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen ünlü manken, odaya dalan Balta ile kavga edip polise ihbarda bulunmuştu.Karatay, Tolga Balta'nın kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.Tolga Balta ise ifadesinde kapıyı çaldığını, içeriden ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını belirtti. Yürütülen soruşturmada masör olaya tanıklık etti.İş insanı, Karatay'la uzlaşmayı reddetti. Tanık beyanı sonrası savcılık tarafından Nefise Karatay hakkında, hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı.Mankenin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.