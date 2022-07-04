Demet Özdemir'den çok konuşulan pozlar!

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünde yer aldığı 'Aşk Taktikleri' filminde kamera karşısına geçen ve geçtiğimiz hafta şarkıcı Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir, soluğu tatilde aldı. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, bikinisiyle objektif karşısında poz verdi.

Kısa bir ayrılık sürecinden sonra 'Aşk yeniden' diyen ve ilişkilerine ikinci bir şans veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısı eşliğinde Demet Özdemir, sevgilisine 'Evet' demiş, böylece ikili evlilik kararı almıştı.



Birlikteliği hakkında konuşan güzel oyuncu, "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Özdemir, henüz gelinlik seçmediğini belirterek, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım, ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim" şeklinde konuşmuştu.



NİŞANLANDILAR



Düğünün İstanbul'da olacağını da açıklayan Özdemir, geçtiğimiz hafta Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Kız isteme merasimi ile başlayan törende Özdemir, beyaz midi boyda yırtmaçlı ve sırt detaylı bir elbise giymeyi tercih etmişti. Koç için yaptığı karışımı kendi elleriyle götüren oyuncu, müstakbel eşinin yanına oturmuştu.



Kahvenin tadına bakan Oğuzhan Koç ise "Bence mükemmel bir karışım olmuş. Yine geleceğim bu kahve için" demişti. Bu anları çiftin yakın arkadaşı Tolga Akış paylaşmıştı. Ardından nişan töreninden kareleri yayınlayan Akış, çiftin yüzüklerinin takıldığı anları da paylaşmayı ihmal etmemişti. Yüzük merasimi sonrası poz veren çiftten Özdemir'in pembe renkli sırt detaylı elbisesi dikkat çekmişti.



"HEP SEVGİYLE..."



Nişandan kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Koç, Özdemir ile çekilen bu karesini "Hep göz göze, hep sevgiyle..." notuyla yayınlamıştı. Özdemir de nişanlısıyla verdiği bu poza "Hep aynı yöne hep sevgiyle..." ifadelerini not düşmüştü.



"HIZ KESMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen ve nişan töreniyle ilgili "Güzel bir heyecanı, özel bir günü geride bıraktık. Şimdi tekrardan yoğun bir şekilde iş temposuna girdik. Oğuzhan'ın konserleri, benim çekimlerim derken hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz" diyen Demet Özdemir, soluğu tatilde aldı.



Üzerinde çiçek desenleri olan bir bikini giymeyi tercih eden ünlü oyuncu, objektif karşısında verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı. Özdemir, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören paylaşımına "Nihayet!" notunu düştü.