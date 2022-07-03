. Serdar Ortaç'tan müzik kısıtlaması yorumu!

Serdar Ortaç, eski parçalarını ünlü isimlerin seslendireceği bir albüm için aranjör Ozan Çolakoğlu ile anlaşmıştı. Sık sık kumar alışkanlığıyla, bu nedenle kaybettiği paralarla ve borçlarıyla gündeme gelen sanatçını, çözüm olarak dikkat çeken bir yönteme başvurduğu öğrenilmişti.Maddi olarak zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını satma yoluna giden popçunun, beş yıllık süre karşılığında 1 milyon TL aldığı iddia edilmişti.Yeni şarkılar için çalışmalar yaptığını söyleyen 52 yaşındaki popçu, meslektaşı Sinan Akçıl'ın 'Serdar şarkı yapınca yaz gelirdi, bu yıl yapmadığı için ben yaptım" sözlerine şu yanıtı verdi:Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım."UMURUMDA DEĞİL ARTIK AŞK KONULARI"Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç'a "Aşka açık mısınız?" sorusu yöneltildi. Serdar Ortaç, "Umurumda değil artık aşk konuları. Çalışalım, ömrümüzü tamamlayalım, insanları eğlendirelim, öldükten sonra dinleyecek şarkılar bırakalım. Yeter benim için" şeklinde konuştu.VASİYETİNİ AÇIKLADIÜnlü şarkıcı, "Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum."'KÜRTAJ' AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDUÇocuk sahibi olmak için geciktiğini dile getiren Serdar Ortaç, muhabirlerin, "Şimdiye kadar hiç böyle bir imkan ya da düşünceniz olmadı mı? Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.Daha önce defalarca baba olma isteğinden bahseden 51 yaşındaki popçu, "Kaç tane olacaktı, hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık!" sözleriyle röportajı bambaşka bir boyuta taşıdı."ONLAR DA HAKLI"Serdar Ortaç, "Peki kürtajı tercih edenler arasında tanınan isimler de var mı?" sorusuna "Var. Kaç tane oldu, istemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı, bir şey diyemiyorum" yanıtını verirken, isim vermekten kaçındı.ÜÇÜNCÜ KEZ BULUŞTUPoll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Serdar Ortaç sahne aldı. Ortaç sevenleri ile üçüncü kez bir araya geldi."UYMAMIZ LAZIM"Sahne öncesinde soruları yanıtlayan şarkıcı, müzik kısıtlaması ile alakalı açıklamalarda bulundu. "Herkes saat 22.00' da çıksın 00.00'da insin. Madem böyle uygun görülmüş uymamız lazım" diyerek, birçok sanatçının aksine kuralın mantıklı olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda çıkan "Serdar Ortaç Şarkıları" adlı albüm ile alakalı da konuşan Ortaç, "Harika oldu. Ben hepsini çok beğendim, şimdi ikincisi yapılacak" diyerek de sevenlerine müjdeyi verdi.