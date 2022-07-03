. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday'dan aşk pozu!
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Nisa Bölükbaşı ve Ogeday'dan aşk pozu!

Survivor All Star yarışmasında şampiyon olduğu için gündemde olan ve bir kesimin de eleştirilerine maruz kalan Nisa Bölükbaşı yeni yaşını kutladı. Yarışmanın ilk günlerinden beri Ogeday ile aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı'ndan sarmaş dolaş poz geldi.

Ekleme: 3.07.2022 - 11:12 Güncelleme: 3.07.2022 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020 ile tanınmış, geniş bir fan kitlesine sahip olmuştu. Yarışmanın ardından takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başladı. Ancak 1 yıl süren sürpriz ilişki olaylı bir şekilde bitti.

Survivor All Star'a katılan Nisa'nın yarışmaya birkaç ay kala 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Nisa ve Ogeday, yarışma boyunca duygusal birlikteliklerini yansıtmama kararı aldıklarını açıkladı.

OGEDAY'IN NİSA DESTEĞİ GÜNDEM OLDU

Eski Survivor yarışmacısı olan Ogeday, bir süredir birlikte olduğu Nisa Bölükbaşı'nı finalde de yalnız bırakmadı. Ogeday’ın açıklamaları ve son ana kadar Nisa'ya destek vermek için oy atmaya çalışması, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ogeday açıklamasında "Asıl tarih bugün değil yarın yazılacak. Gönüllülerin son kalesi, uzun bir süreden sonra bir kadın şampiyon çıkacak. Sonuç ne olursa olsun benim için sonuç değişmeyecek çünkü benim bir tane şampiyonum var" dedi.

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday'dan aşk pozu!

NİSA ŞAMPİYON OLDU

Survivor All Star 2022 finali Tersane İstanbul'da gerçekleşti. Altı aylık maratonun sonunda Adem ve Nisa canlı SMS oylamasına çıktı. Oylama sonucunda Nisa şampiyonluk kupasını kaldırdı.

"ÖNEMLİ OLAN KUPA DEĞİL"

Sonucun açıklanmasının ardından Adem, ''Eğer bu yıl ben şampiyon olamayacaksam, bir kadın şampiyon olmasını istiyordum. Onlardan birisi de kesinlikle Nisa'ydı. Performans olarak elinden gelen her şeyi yaptı. Kendisini gerçekten tebrik ederim. Bu bizim için jübileydi. Önemli olan kupa değil, kupanın sahibi kardeşimiz oldu'' sözlerini kullandı.

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜLÜ

Geçtiğimiz sezonlarda Survivor birincisi, şampiyonluk kupasının yanı sıra ayrıca 500 bin TL büyük ödülün de sahibi oluyordu. Bu sezonun ödülü hakkında henüz bir detay bulunmuyor. Ancak 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında olabileceği düşünülüyor. Katamaranda iki yarışmacı da bir haftalık tatil keyfi sürecek.

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday'dan aşk pozu!

YENİ YAŞINI KUTLADI

Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı ayağının tozuyla yeni yaşını kutladı. Ogeday Girişken, Survivor Nisa'nın yeni yaşını romantik bir poz ve notla kutladı.

ROMANTİK KUTLAMA

Ogeday notunda "Masal 24 sene önce tam bugün başladı. Mutlu sonla biten değil mutlu mutlu devam eden masalın kahramanı iyi ki doğdun" dedi. Survivor Nisa Bölükbaşı da Ogeday ile sarmaş dolaş pozunu paylaşınca "Bu aşk değil de ne?" yorumları yağdı.

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday'dan aşk pozu!
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