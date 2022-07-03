. Kemal Sunal, vefatının 22'nci yılında mezarı başında anıldı!
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Kemal Sunal, vefatının 22'nci yılında mezarı başında anıldı!

Vefatının üzerinden 22 yıl geçen usta oyuncu Kemal Sunal, sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Ekleme: 3.07.2022 - 17:40 Güncelleme: 3.07.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasın gülen yüzü, usta oyuncu Kemal Sunal’ın aramızdan ayrılmasının üzerinden 22 yıl geçti.

3 Temmuz 2000’de geçirdiği kalp krizi ile hayata gözlerini yuman usta oyuncu, ölümünün 22’nci yılında da unutulması.

Sevenli, Kemal Sunal’ı Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.

Kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile aile yakınları ve sevenlerinin katıldığı anma öncesinde, Ali Sunal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“22 yıl gibi geçmedi bizim için”
Ali Sunal, "Zaman nasıl geçti anlamıyor insan, daha da duygusallaşıyor. 22 yıl gibi geçmedi bizim için. Hala aklımızda, hala çok sıcak. Bu arada çocukluğumuzun süper kahramanlarından Cüneyt Arkın'a da buradan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Gerçekten benim kahramanlarımdan biriydi. Onunla fotoğrafımı ararken sünnet düğününü, o albümü buldum. Onunla bir fotoğrafımı paylaştım. Onu koyunca babamla ikimizin de bir fotoğrafını buldum. Onu da paylaştım.

“Acı, sert bir özlem var”
Çok güzel şeyler yaşanmış, geriye güzel anılar kalmış. Çünkü güzel insanlarla yaşanmış. O yüzden de şanslı hissediyoruz kendimizi. Ama acı, sert bir özlem var. Mekanları cennet olsun." dedi.

“Artarak devam eden bir özlemle anıyoruz”
Ezo Sunal ise, "22 yıl deyince sanki çok zaman geçmiş gibi geliyor ama her yıl daha da artarak devam eden bir özlemle anıyoruz. Ve görüyorum ki sevenleri de o şekilde. Hep aynı şeyi söylüyorum, kocaman bir aileyiz. Arayan, mesaj atan, sosyal medyadan paylaşımlarıyla destek olan, dua eden herkese de buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gazetecilere de ayrıca teşekkür eden Ali Sunal, annesi Gül Sunal'ın katılamamasıyla ilgili soruya da "Talihsiz bir kaza geçirdi. Kaburgasını kırdı, düştü. Ona da buradan geçmiş olsun diliyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin. Gelemedi selamlarını yolladı. En kısa zamanda onunla da geleceğiz." dedi.

Okunan duaların ardından Ali Sunal ve ailesi, başsağlığı dileklerini kabul etti.
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