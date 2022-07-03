. Deniz Çakır ve sevgilisi tatilde!
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Deniz Çakır ve sevgilisi tatilde!

'Yaprak Dökümü'ndeki 'Ferhunde' rolüyle hafızalarda yer eden Deniz Çakır, sevgilisi Bilgehan Baykal ile tatile çıktı. Bodrum'da görüntülenen ikiliden Çakır, gün boyu kitap okudu.

Ekleme: 3.07.2022 - 11:19 Güncelleme: 3.07.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Deniz Çakır, geçtiğimiz şubat ayında yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere yansımıştı. İkili, oyuncunun Kuruçeşme’de bulunan evinden çıkarak, bir çiçekçiye gitmişti. Çiçekçinin kapalı olduğunu gören oyuncu Çakır, sinirlenerek yoldan çevirdiği taksiye binmiş ve yönünü Ortaköy'e çevirmişti.

"NE DERSENİZ DEYİN"

Ortaköy'de bulunan dükkandan bir demet çiçek alan oyuncu, karşısında habercileri görünce şaşırmış, “Hayırlı olsun Deniz Hanım, beyefendi kim?” sorusuna ise gülümsemişti. "Daha sonra 'Hayırlı olsun' dersiniz, acelemiz var. Artık hayırlı olsun mu dersiniz, ne derseniz deyin” açıklamasını yapan 39 yaşındaki güzel, sevgilisiyle Ortaköy’de bulunan bir otele girmişti.

Deniz Çakır ve sevgilisi tatilde!

"ÇİÇEKLER BİLGEHAN'DAN DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde ise Akmerkez’de görüntülenen oyuncu, bu kez yeni ilişkisi hakkında kısa bir açıklama yapmıştı. Elinde çiçekler olan oyuncu, “Setten verdiler, erkek arkadaşımdan değil” ifadelerini kullanmıştı. Muhabirlerin "Bilgehan Baykal ile ilişkiniz hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusuna, “Çok teşekkür ederim, her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor, mutluyum” yanıtını vermişti.

AYRI AYRI YÜRÜDÜLER!

Sonraki haftalarda ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen konsere sevgilisi Bilgehan Baykal ile katılan Deniz Çakır, etkinlik çıkışı kameraları fark edince panik olmuştu. Sevgilisinin elini bırakan ünlü oyuncu, Baykal ile ayrı ayrı yürümeye başlamıştı.

Muhabirlerin “Deniz Hanım sevgiliniz Bilgehan Baykal ile olan ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna Çakır, “Her şey yolunda, teşekkür ederim” karşılığını vermişti.

Deniz Çakır ve sevgilisi tatilde!

'EVLİLİK' SORUSUNA GÜLDÜ!

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan, 'Yaprak Dökümü', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi çok izlenen yapımlarda rol alan 40 yaşındaki oyuncu, “Deniz Hanım bu yaz evlilik olur mu?” sorusuna önce gülmüş, sonra da sevgilisinden uzak yürümeye devam etmişti.

Deniz Çakır ve sevgilisi tatilde!

SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Deniz Çakır, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Bilgehan Baykal ile Bodrum Ortakent’te objektiflere takıldı.

Çakır, bu sene de geleneğini bozmayarak denize girmedi. Kırmızı elbisesi ile gün boyu kitap okuyan ve telefonu ile ilgilenen ünlü isim, daha sonra oradan ayrıldı.
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