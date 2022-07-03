. Acun Ilıcalı'dan sevgilisine özel jest!
  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Acun Ilıcalı'dan sevgilisine özel jest!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın düğününe sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte katıldı. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün ünlüler geçidine sahne olurken Acun Ilıcalı, geceye sevgilisiyle ilk kez bir törende görüntülendi. Aşkları artık resmiyete dökülen ünlü çift, bu kez yeni bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününe özel bir jest yaptı ve oldukça duygusal bir mesaj yayınladı. İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisine yaptığı o jest!

Ekleme: 3.07.2022 - 00:48 Güncelleme: 3.07.2022 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas ile Kiveli Marda'nın düğünü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti.

Düğün ünlüler geçidine sahne oldu. Bu düğüne katılanlar arasında yer alan Acun Ilıcalı, ilk kez sevgilisiyle birlikte poz verdi.

Verilen pozlar sonrası resmileşen ilişki sonrası Acun Ilıcalı'dan bugün yepyeni bir hamle daha geldi.

Aşkları artık resmiyete dökülen ünlü çift, bu kez yeni bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününe özel bir jest yaptı ve oldukça duygusal bir mesaj yayınladı.

ACUN ILICALI AŞKA GELDİ!

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı. Altunkaya'yla başbaşa yemeğe çıkan Ilıcalı yaptığı paylaşımın altına, "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün... Nice mutlu yılların olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tepki! CHP milli başarılara da karşı!
Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!
150 milyon liralık destek ödemesi! Bakanlık detayları duyurdu! 15 Nisan 2023'te hazır!
Türkiye'den kritik doğal gaz hamlesi! Çalışmalarda sona yaklaşıldı!
Başkan Erdoğan'dan Rum liderinin görüşme talebine yanıt... KKTC'ye gel görüşelim!
'Atmaca' ateşlendi! Karadan denizdeki hedefi vurdu!
Bakan Kurum'dan muhalefete tepki! 'İftira atıyor yalan söylüyorlar!'
Barajdan baraja su takviyesi... 'Milli ekonomiye 348 milyon lira katkı sağlayacak!'
Bakan Varank'tan 'Türkiye'^de üretim yok diyenlere yanıt... Lafla değil icraatla cevap veriyoruz!'
Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'
Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...
Suriye Milli Ordusu'ndan dikkat çeken adım: Tel Rıfat'a yeni askeri takviye! Böyle görüntülendi
Ukrayna için yeni karar: Zelenski dünyaya duyurdu! Grubun başında Fogh Rasmussen var...
İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı!.
İBB doğaçlama dans festivali için kesenin ağzını açmış! İlginç figürleri ile gündem olmuştu: Dudak uçuklatan rakam
Yunanistan’da erken seçim krizi! Miçotakis’e tepki büyüyor!
Sinop’ta denizde ceset bulundu: Selde kaybolan kişiye ait olmasından şüpheleniliyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Haziran ayı ihracat rekoru kırıldı
CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti
Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...