Acun Ilıcalı'dan sevgilisine özel jest!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın düğününe sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte katıldı. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün ünlüler geçidine sahne olurken Acun Ilıcalı, geceye sevgilisiyle ilk kez bir törende görüntülendi. Aşkları artık resmiyete dökülen ünlü çift, bu kez yeni bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününe özel bir jest yaptı ve oldukça duygusal bir mesaj yayınladı. İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisine yaptığı o jest!

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas ile Kiveli Marda'nın düğünü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti.



Düğün ünlüler geçidine sahne oldu. Bu düğüne katılanlar arasında yer alan Acun Ilıcalı, ilk kez sevgilisiyle birlikte poz verdi.



Verilen pozlar sonrası resmileşen ilişki sonrası Acun Ilıcalı'dan bugün yepyeni bir hamle daha geldi.



Aşkları artık resmiyete dökülen ünlü çift, bu kez yeni bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.



Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününe özel bir jest yaptı ve oldukça duygusal bir mesaj yayınladı.



ACUN ILICALI AŞKA GELDİ!



Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı. Altunkaya'yla başbaşa yemeğe çıkan Ilıcalı yaptığı paylaşımın altına, "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün... Nice mutlu yılların olsun" ifadelerini kullandı.