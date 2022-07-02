Zeynep Tuğçe Bayat'ın yeni projesi!

Baba dizisinde Şahika karakterine hayat vermiş olan ve kadroya veda eden ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın yeni projesi belli oldu. Zeynep Tuğçe Bayat, TRT Dijital için hazırlanan "Hür" dizisi kadrosuna dahil oldu.

Son olarak Show TV'de ekrana getirilen Baba dizisinde hayat verdiği Şahika karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan Zeynep Tuğçe Bayat, kadroya veda etti. Başarılı oyunculuk performansı ile izleyenlerden tam not alan Zeynep Tuğçe Bayat'ın yeni projesi hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Güzel oyuncun, yeni projesi belli oldu.





ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT Dijital için hazırlanan Hür dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Savaş pilotlarının hikâyesini anlatan dizinin kadrosuna Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu. Hava Kuvvetleri'nin desteklediği dizi Eskişehir'de çekilecek.



Temmuz sonunda sete çıkması planlanan dizi için ES Film, Tom Cruise'lu Top Gun efsanesinin 36 yıl sonra geri dönmesinden ilham aldı. Ödüllü görüntü yönetmenlerinden Uğur İçbak'ın da danışmanlık verdiği "Hür" 60'ar dakikalık 10 bölümden oluşacak



