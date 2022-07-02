. Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya paylaşımı!
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Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya paylaşımı!

Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkından ilk fotoğraf geldi. Dün 30 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutlayan Evirgen, Sarıkaya ile birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı.

Ekleme: 2.07.2022 - 13:01 Güncelleme: 2.07.2022 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra Umut Evirgen ile anılmaya başladı. Ancak çift, her fırsatta haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı. “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinen oyuncu, ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
Umut Evirgenden Serenay Sarıkaya paylaşımı Aşkını ilan etti

İTİRAF GELDİ!

Uzun süredir arkadaş olan ikilinin, yaklaşık altı ay önce bu dostluklarını flörte dönüştürdüğü konuşuluyordu. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti.

Kasım 2021'de 'teve2 Magazin Masası' muhabirine konuşan Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.

Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz aylarda Sarıkaya’nın Etiler’de bulunan evinden çıkarken görüntülenmişti. İkili, kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce çareyi farklı arabalara binmekte bulmuştu. Serenay Sarıkaya kendi arabasına arka kapıdan binerken, Evirgen ise ön kapıda duran arabasına tek binmişti. Basın mensuplarının hiçbir sorusuna cevap vermeyen çift, farklı yollara sapıp gözden kaybolmuşlardı.

CEVAPSIZ BIRAKTI

Umut Evirgen, ardından Asmalımescit'te arkadaşları ile vakit geçirmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde araçlarını park ettikleri yerden almaya gelen Evirgen, "Serenay Hanım ile ayrıldığınız dedikoduları çıktı. Var mı böyle bir şey, ayrıldınız mı?” sorusuna "Arkadaşlar iyi geceler" diyerek ayrılık sorusunu cevapsız bırakmıştı.
Umut Evirgenden Serenay Sarıkaya paylaşımı Aşkını ilan etti

AŞIKLARDAN İLK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz haftalarda da Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansıyan ünlü çiftten Umut Evirgen kural bozdu. Son paylaşımıyla aşkını ilan eden ünlü işletmeci, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü Instagram'da birlikte oldukları kareyi paylaşarak kutladı.

Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya paylaşımı!
30 yaşına basan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

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