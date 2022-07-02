. Şafak Sezer: Yeni sürprizlerim olacak!
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Şafak Sezer: Yeni sürprizlerim olacak!

Son olarak 'Hep Yek 4: Bela Okuma Altan' (2021) filminde rol alan komedyen Şafak Sezer, geçtiğimiz gece eşi Esra Sezer ile Kuruçeşme'de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.

Ekleme: 2.07.2022 - 18:27 Güncelleme: 2.07.2022 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
'Vizontele' ve 'G.O.R.A' filmlerindeki performansıyla dikkat çeken, 'Alemin Kıralı' ve 'Türk Malı' dizilerinde rol alan, 'Kutsal Damacana' ve 'Kolpaçino' serileriyle seyirciyi kahkahaya boğan Şafak Sezer'den yeni proje müjdesi geldi.

"DEVAM FİLMLERİ OLACAK"

Hızlı adımlarla mekana giren 51 yaşındaki komedyen, “Arkadaşlar iyi geceler. Kusura bakmayın biraz acelemiz var, bu yüzden hızlıca içeri girmem lazım. Yeni sürprizlerim olacak sevenlerime. Hem devam filmlerimiz hem de yeni projelerimiz olacak” dedi.
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