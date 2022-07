Emine Ün'den ihanet iddiasına cevap

Emine Ün ve geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Tolga Karakaş hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Karakaş ve Ün'ün kardeşi Mine Ün'ün iş ortaklığıyla başlayan ilişkileri aşka döndü ve Ün kardeşler aralarındaki bağları kopardı. Basına yansıyan haberler sonrasında Emine Ün ve Tolga Karakaş cephesinden açıklamalar geldi.

2012'de evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in nisan ayında boşandı. Ayrılık haberini sosyal medyadan duyuran güzel oyuncu, "Her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek beraber ortak düşüncemiz neticesinde yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bu dünya ve ahirette dualarımız, birbirimiz için her zaman birdir" ifadelerini kullanmıştı.



'İŞ ORTAKLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ'



İkilinin evliliğinin bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ile eski eşi Tolga Karakaş'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Karakaş, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen ünlü oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.



"İDDİALARA GERÇEK DIŞI, İFTİRA"



Basına yansıyan iddialar sonrasında Tolga Karakaş, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün, 1 yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanmanın üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan haber ve paylaşımların tamamı iftira niteliğinde olup, müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır. Hiçbir platformda boşanma süreci ve nedenleri ile ilgili paylaşımda bulunmamıştır. Kamuoyuna yansıyan müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik bu haber ve paylaşımlara karşılık tarafımızca açıklamada bulunma zarureti doğmuştur. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'a yönelik onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici her türlü paylaşıma karşı ilgili yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygımızla bildirmekteyiz. (Av. Gülden Ünsal Bıyıkoğlu)