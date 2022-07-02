Ekin Uzunlar'dan Murat Boz'a gönderme...

Yoğun bir konser temposunun ardından kendisini güzellik merkezine atan ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar, gazeteciler ile sohbet etti. Hızlı bir şekilde kilo vermeyi hedefleyen Ekin Uzunlar, Murat Boz'a yaptığı gönderme ile herkesi güldürdü.

Ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar, önceki gün bir güzellik merkezinde bakım yaptırırken görüntülendi. Hızlı bir şekilde kilo vermek istediğini ifade eden Ekin Uzunlar, Murat Boz'a gönderme yaptı. Uzunlar, "Onun baklava karın kası varsa benim de Trabzon burmalarım olacak. Murat Boz'u çok seviyor ve bu konuda örnek alıyorum" dedi.





Annesinin hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Annelerimiz için ne yapsak az. Köyde dededen kalma 200 yıllık bir aile evimiz var. Yeni bir ev daha yaptırarak, annemin hayalini gerçekleştirmekten çok mutluyum. Bayramın ilk günü orada ailemle olacağım, sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğim"



