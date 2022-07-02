. Ekin Uzunlar'dan Murat Boz'a gönderme...
  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekin Uzunlar'dan Murat Boz'a gönderme...

Yoğun bir konser temposunun ardından kendisini güzellik merkezine atan ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar, gazeteciler ile sohbet etti. Hızlı bir şekilde kilo vermeyi hedefleyen Ekin Uzunlar, Murat Boz'a yaptığı gönderme ile herkesi güldürdü.

Ekleme: 2.07.2022 - 16:56 Güncelleme: 2.07.2022 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar, önceki gün bir güzellik merkezinde bakım yaptırırken görüntülendi. Hızlı bir şekilde kilo vermek istediğini ifade eden Ekin Uzunlar, Murat Boz'a gönderme yaptı. Uzunlar, "Onun baklava karın kası varsa benim de Trabzon burmalarım olacak. Murat Boz'u çok seviyor ve bu konuda örnek alıyorum" dedi.


Annesinin hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Annelerimiz için ne yapsak az. Köyde dededen kalma 200 yıllık bir aile evimiz var. Yeni bir ev daha yaptırarak, annemin hayalini gerçekleştirmekten çok mutluyum. Bayramın ilk günü orada ailemle olacağım, sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğim"

Suriye Milli Ordusu'ndan dikkat çeken adım: Tel Rıfat'a yeni askeri takviye! Böyle görüntülendi
Ukrayna için yeni karar: Zelenski dünyaya duyurdu! Grubun başında Fogh Rasmussen var...
İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı!.
İBB doğaçlama dans festivali için kesenin ağzını açmış! İlginç figürleri ile gündem olmuştu: Dudak uçuklatan rakam
Yunanistan’da erken seçim krizi! Miçotakis’e tepki büyüyor!
Sinop’ta denizde ceset bulundu: Selde kaybolan kişiye ait olmasından şüpheleniliyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Haziran ayı ihracat rekoru kırıldı
CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti
Ankara'da sel felaketi! Ölüm Buse Nur'u bodrumda yakaladı: Boğuluyorum, yardım edin
Haliç'te metrobüs cayır cayır yandı! Korku dolu anlar...
CHP'li başkandan meyhane için tarih katliamı
35 göçmen barınma merkezinden kaçtı! 24'ü yakalandı!
Kılıçdaroğlu 'özgürlük' vadetmişti! Terörist başı 'barış' aktörüymüş HDP'li Demirtaş'tan skandal çağrı!
Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme...
CHP'li belediyeden PKK'lı skandal afiş!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan muhalefete adaylık sorusu... '20 günde mi yıpranacak?'
ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım!
18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'
Ermenistan ile normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaşıldı!
Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...