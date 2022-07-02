Civan Canova'dan duygulandıran Kartal Tibet açıklaması!

TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunumuyla ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu Civan Canova oldu. Usta oyuncu, üvey babası olan ve 1 Temmuz 2021 tariihnde 83 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması’nın unutulmaz isimlerinden Kartal Tibet’le ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Annesi Gündüz Sencer 1963 yılında ikinci evliliğini Kartal Tibet ile yapan Civan Canova, geçtiğimiz temmuz ayında tarifsiz bir acı yaşamıştı. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren Tibet'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğmuştu. Canova, Instagram hesabından "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla unutulmaz sanatçının vefatını duyurmuştu.



"KARTAL ABİ HEP YANIMDA OLDU"



'Film Gibi Hayatlar' programında üvey babası hakkında konuşurken gözyaşlarını hakim olamayan 67 yaşındaki oyuncu, "İlk film setine beni o götürdü. Yeri çok ayrıdır" dedi."Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor" diyen Civan Canova, şu ifadeleri kullandı:



"Ben küçükken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı. Annem Kartal abiyle evlendi. Dokuz yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü, çocuklarına çok düşkündü, mesleğine çok düşkündü. Değerli bir insandı. Ben Kartal abiyle beraber büyüdüm. İlk film setine beni Kartal abi götürdü."



"BÜTÜN DERTLERİMİ ANLATTIĞIM BİRİYDİ"



Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan, son yıllarda KOAH ile mücadele eden ve 1 Temmuz 2021'de vefat eden usta sanatçıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, "Yeri çok ayrıdır, her açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorunlarımı anlattığım biriydi" şeklinde konuştu.



"KARDEŞİMLE KARAR VERDİK"



Yaklaşık 200 film ve dizide oyuncu, yönetmen ve senarist olarak yer alan Kartal Tibet hakkında kardeşi Kumru ile bir kitap yazma hayallerinin olduğunu belirten Canova, "Kardeşimle karar verdik. 'Biz bunu beraber yazalım' dedik. Henüz başlamadık ama söz ediyoruz. Konular biriktiriyoruz. Bakalım, zamanı gelecek herhalde" açıklamasını yaptı.



"HAYATIMIN ALBÜMÜ"



Son olarak final yapan 'Üç Kuruş' dizisinde rol alan oyuncu, küçüklüğünden itibaren resme ilgi duyan ve resimle kendisini ifade etmeyi sevdiğini söyledi: Resim hep yapıyordum ama yaptıklarımı beğenmiyordum. Bir de utanıyordum insanlara göstermeye. Çoğunu sonra imha ediyordum. Öyle bir dönemdi ama son on yıldır yoğun resim yapıyorum. Büyük ebat yapıyorum. Sergi açtım birkaç tane. Resimle kendimi ifade etmek de hoşuma gidiyor. Yaptığım resimleri kendi evimin duvarlarına asıyorum. Bu belki insanlara megalomanca gelebilir ama bana hayatımın albümü gibi geliyor. Böyle bir yolculuk benim hoşuma gidiyor.