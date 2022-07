Beste Açar ile Evren Bölek'in mutlu günü!

Nikah masasına oturmaya hazırlandığı Oksal Erev'den "Şahsıma haddini aşan müdahaleler" açıklamasıyla ayrılan Beste Açar, aradığı aşkı Evren Bölek'te bulmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden çift, bugün dünyaevine girdi. Açar, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Merhum sanatçı Kayahan'ın şarkıcı kızı Beste Açar, geçtiğimiz kasım ayında sosyal medyada yaptığı paylaşım ile 2 Şubat 2022 tarihinde Oksal Erev'le nikah masasına oturacaklarını duyurmuştu. Romantik paylaşımlarıyla adından söz ettiren çiftten, kısa bir süre sonra ayrılık haberi gelmişti.



Evliğin eşiğinden dönen 47 yaşındaki Beste Açar, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız girmişti. Ünlü isim, basına yansıyan çıkan haberlerin ardından dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Açar, ayrılığın nedenine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:





"İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz. Son üç ay içinde yaşadığım tutarsız öfke, kontrolsüz duygu durumları, şahsıma haddini aşan müdahaleler neticesinde eskiden arkadaşım olan kişiyle 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren hiçbir ilişkim kalmamıştır. Basında çıkan haberlere cevap vermek için ilk ve son açıklamamdır. Daha fazla bu konuyla bir gündem oluşturmak niyetinde değilim. Şu anda yaşadığımız dünyada ilgilenilmesi, merak edilmesi, araştırılması ve yapılması gereken çok ama çok mühim şeyler var. Saygılarımla."



'SADECE SEN'



Beste Açar, gündem olan açıklamasından yaklaşık iki ay sonra 'yeni aşk' haberiyle adından söz ettirmişti. Şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Evren Bölek ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşkını duyurmuştu.



Bayram tatillerini Antalya'da geçiren ve konaklama yaptıkları otelden 'Only You' (Sadece Sen) adlı parça ile ayrı ayrı paylaşım yapan sevgililer, kısa bir süre sonra bu kareleri Instagram'ın hikaye kısmında da paylaşmıştı. Açar, doğum gününde ise, 10 gün önce eşinden boşanan Evren Bölek'ten evlilik teklifi almış ve 'evet' yanıtını vermişti.



"BULUŞMAMIZA VESİLE OLAN İNSAN"



Tüm bunların ardından 23 Temmuz'da Budabeşte'de evlenmeye hazırlanan Kayahan'ın kızı Beste Açar ile Evren Bölek önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenmişti.



Birbirlerinin isimlerini bileklerine dövme yaptırdıkları görülen ikiliden Beste Açar, ilişkilerine eski eşi şarkıcı Tayfun Duygulu'nun vesile olduğunu söyleyip, "Düğüne de gelir çünkü bizim buluşmamıza, ilişkimize vesile olan insan; bunun yolunu açtı. Aradan çok uzun zaman geçti, çok gençtik bir daha hiç görüşmedik" şeklinde konuşmuştu.



"GELECEK HABERE BAĞLI"



Beste Açar, evlenmeyi planladıkları Budapeşte Türkiye Konsolosluğu'nda yaz yoğunluğu olduğunu için nikahın Türkiye'de de olabileceğini ve durumun henüz netlik kazanmadığını anlatıp, "Budapeşte Türk Konsolosluğu'nda bir yoğunluk var, o yüzden Türkiye'de olabilir, oradan gelecek habere bağlı. Hatta dün gece öyle bir güzel yer aklıma geldi ki... Benim için manevi değeri önemli ve özel olan bir yerde olursa güzel bir ortam olur" demişti.



"SONSUZA KADAR 'EVET"



47 yaşındaki Açar ve Evren Bölek, bugün nikah masasına oturdu. Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Beste Açar, yayınladığı kareye; "Sonsuza kadar 'evet' Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize… Olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten. Kendi önünden çekilmen yeter. Bir buluşma için Evren sizinle beraber yüzlerce kişinin hayatında öyle şeyleri organize ediyor ki… Neden hala olmuyor? Bu neden başıma geldi? demeyin! Nerden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha muhteşem olmayacağını? Hiç bir buluşma tesadüf değildir" notunu düştü.