Acun Ilıcalı'dan Batuhan'ın annesine sert sözler! 'Kim oğlunun hakkını yemiş!'

Survivor All Star'da Nisa'nın şampiyon olmasının ardından Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Ilıcalı, Batuhan'ın annesinin kendisi ve Survivor hakkında yaptığı açıklamalara sert çıktı.

Survivor All Star 2022, dün akşam büyük finaliyle sona erdi.



6 aylık zorlu serüvenin sonunda dün akşam gerçekleşen SMS oylamasında rakibinden daha fazla oy alarak şampiyon olan isim Nisa Bölükbaşı oldu.



Batuhan Karacakaya'nın annesi, oğlunun üçüncü olması üzerine çılgına döndü ve sosyal medya hesabından olay yaratacak paylaşımlarda bulundu.



Survivor All Star'da şampiyon Nisa'nın olması sonrasında Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra'ya konuk oldu.



Acun Ilıcalı, Batuhan'ın annesinin kendisi ve Survivor hakkında yaptığı açıklamalara sert çıktı.



"Kim oğlunun hakını yemiş"

Ilıcalı "Batuhan mektup falan yazacakmış çıksın yazsın o mektubu bekliyorum cevabını vereceğim. Kim oğlunun hakkını yemiş?" diyerek tepki gösterdi.



Batuhan'ın annesinin söylediği sözler:



"Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım. Çırpındım oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri."



"Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı"

Acun Ilıcalı, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı. Batuhan'ın hakkı yenmedi sağ olsun annesi hakkımız yendi vs dedi ya senin ne hakkın yenmiş nerede oy nerede? Annesine sevgiler yine de ama Nisa'nın oyu 3 katı. Kim oğlunun hakkını yemiş? Batuhan sen çıktığın her oylamada elenmişsin. Elendiğinde de Ayşe iki katıydı.



Kendisini severim ancak bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı nerede arıyorsa hırs yapmasında. Noter var. Her oylamada elenmişsin hakkım yendi demişsin. Buradaki konu şu; emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermem. Daha önce böyle saçma iddialar eden bir kadını da dava ettim çatır çatır da kazandım. Namusumuza dil uzatanı affetmem. Bu kadar kişinin emeğini dil uzatılmasına izin vermem. "