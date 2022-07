Tuğba Altıntop'tan duygusal paylaşım

Bir dönem magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Tuğba Altıntop, eski eşi Rafet El Roman ile evliliğinden dünayaya gelen büyük kızı Su Elnur'un doğum gününü Instagram'da yaptığı paylaşımla kutladı. Doğum öncesi ve sonrası fotoğraflarını yayınlayan tescilli güzel, "Sen benim kızımsın" diyerek duygularını dile getirdi.

Mankenlik ve şarkıcılık derken son olarak tiyatro sahnelerinde boy göstermeye başlayan Tuğba Altıntop, 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilmiş, aynı yıl şarkıcı Rafet El Roman'la dünyaevine girmişti. 1997'de kızı Su Elnur'un doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Altıntop, 1998'de ise kızı Şevval'i kucağına almıştı. Ünlü çiftin evliliği 2002 yılında olaylı şekilde sona ermişti.



"YAŞAMAYAN BİLMEZ"



45 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, geçtiğimiz haftalarda TV8'de yayınlanan '2. Sayfa'ya katılmış, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Programın sunucuları, "1996 yılında evlendiğin Rafet El Roman, ayrıldığında kızların Su ve Şevval'i Almanya'ya götürdü. 2003 yılında havalimanında bağırarak ve ağlayarak 'Beni kızlarımdan koparma' demen gözlerimizin önünden gitmiyor. Velayeti kaybetmiştin" yorumunda bulunmuştu. Bu sözler üzerine Altıntop, "Boşanabilmek için velayeti vermiştim çünkü o dönem boşanamama sorunumuz vardı. Acısı ve yarası... Her şey geçti. Yaklaşık dört yıl kızlarımı göremedim. Bunların hepsinin üzerine filizlendirdiğimiz goncagüllere bakmak lazım. Yaşamayan bilmez" cevabını vermişti.



"KIZLAR 'BİZİ NEDEN BABAMA VERDİN?' DİYE SORDULAR"



Tuğba Altıntop, "Kızların anne ve baba arasındaki bütün çatışmaları hissettiler. Çocuklar ileride 'Ne yaptınız bize?' deme hakkına sahip değil mi?" sorusu üzerine şunları söylemişti:



Bu tatsızlık uzarsa tabii ki psikolojiler bozuluyor. O süreçte 'Anne neden bizi bırakıp gittin?' dediler. 'Türkiye'nin adaletine güvendiğim için kızım' dedim. Almanya'da kendimi yalnız hissedecektim. Şu anda beni çok iyi anlıyorlar. 'Anne evet haklısın' diyorlar. Babalarıyla da kendi aralarında konuşmuşlardır. Ben, kızlar ve Rafet aile olarak yan yana geldiğimiz zamanlarda sadece güzel şeyleri konuşuyoruz. Artık o kadar geçti ki ben sadece gülüyorum. Yapılacak olan işlere, kızlarımınız hedeflerine bakıyoruz. Sadece biraz sukunet.



"MİNİK ELLERİNLE BANA DOKUNDUĞUNDA ZAMAN DURDU"



Su Elnur, bugün 26'ncı yaşından gün aldı. Hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlatan Tuğba Altıntop, kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.



01.07.1997 canım kuzum senin içimdeki varlığını ilk öğrendiğimde yaşadığım heyecanımı, gururumu anlatmak bu sözlerle kifayetsiz kalır. Sabah 08:45'te sesini duydum. Göğsümdeki sıcaklığını, minik ellerinle bana dokunduğunda zaman durdu. Her şey, her yer sen oldun. Dünya’m; Su Elnur’um, kanım, ruhum, onurum, Dünyaya geliş sebebim. Sen benim kızımsın!