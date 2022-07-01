Taylor Swift ile gizlice nişanlanmış!

İlişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih eden, yaklaşık beş yıldır birlikte olan ABD'li şarkıcı Taylor Swift (32) ile İngiliz oyuncu Joe Alwyn (31), evlilik yolunda ilk adımı attığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan Taylor Swift ile Joe Alwyn, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. The Sun'ın haberine göre; ünlü çift nişanlandı ve bu haberi sadece yakın çevresiyle paylaştı.



YÜZÜĞÜNÜ EVDE TAKIYOR



Grammy ve Bilboard ödüllü şarkıcı ve oyuncunun, birkaç aydır nişanlı olduğu ama bunu sır gibi sakladıkları iddia edildi. Swift'in nişan yüzüğünü yalnızca evde taktığı belirtildi.