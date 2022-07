. Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu!

Survivor All Star 2022, her sezon olduğu gibi bu sezonda da nefes kesen mücadelelerle ekrana geldi.Yarışmacılar, şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için parkurlarda kıran kırana yarıştı.Nefeslerin kesildiği yarışma 6 ayın ardından bugün sona erdi.Survivor 2022 şampiyonu olabilmek için aylardır mücadele edilen maratonun sonunda Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın yarı finalde elenmesinin ardından Adem Kılıççı ile Nisa Bölükbaşı final koltuğuna oturdu.Tersane İstanbul'da gerçekleştiren Survivor All Star'ın büyük final gecesinde SMS oylaması sonuçları canlı yayında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.Sonuçlara göre, Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.