. Şampiyon Nisa Bölükbaşı oldu!
  • USD: 16,66 - 16,69
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şampiyon Nisa Bölükbaşı oldu!

Yaklaşık 6 aydır kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor All Star'da şampiyon İstanbul'da belli oldu. Nisa Bölükbaşı, finaldeki rakibi Adem Kılıççı karşısında SMS oylarıyla zafere ulaştı.

Ekleme: 1.07.2022 - 01:48 Güncelleme: 1.07.2022 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star 2022'de Ocak ayında Dominik'te başlayan büyük macera İstanbul'da noktalandı. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Yarışmanın merakla beklenen yarı finali ve finali Tersane İstanbul'da yapıldı.

İLK ELENEN İSİM AYŞE OLDU

Seyircilerin ve ailelerin katılımıyla canlı yapılan yarı finalde ilk olarak Nisa ve Ayşe arasında bir SMS oylaması yapıldı. Altı aylık maratonun sonunda yarı finalde ilk elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu. Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Ayşe, "İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim" dedi.

ADEM VE NİSA FİNALDE YARIŞTI

Survivor'da son 3'e kalan Nisa, Adem ve Batuhan arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı seçildi. Kıyasıya mücadele eden Batuhan Karacakaya ile yarışmayı üçüncü olarak tamamlayarak hayallerine veda eden isim oldu.

Şampiyon Nisa Bölükbaşı oldu!

ŞAMPİYON NİSA BÖLÜKBAŞI

Survivor büyük finalinde Adem ve Nisa karşı karşıya geldi. 2 yarışmacı canlı yayında SMS oylamasına çıktı. Nisa Bölükbaşı, dev finalde şampiyonluğa ulaşan isim oldu.
Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti! 550 bin kişi yararlanabilecek!
Japon gazeteci ile dikkat çeken diyalog... Konuşmasına 'Selamünaleyküm' diyerek başladı!
Miçotakis'ten Türkiye itirafı! Hukuki ve haklı gerekçeleri var!
Başkan Erdoğan yanıtladı! Diyarbakır anneleri sevindi... 'Özgürlük burada Türkiye'de.'
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü!
Ukrayna: Rusya'nın Yılan Adası'ndan gönüllü olarak çekildikleri açıklaması 'yalan'
Danıştay korsanlığa 'dur' dedi! Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HEAŞ'ın ihalesi boşa çıktı!
Asgari ücrette işçi tarafının teklifi belli oldu! İkinci asgari ücret toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama...
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda ortak anlayışımız var!
Başkan Erdoğan'dan Freedom House muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız
Konya HDP İl Eş Başkanı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı!
Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu muhtıra diplomatik bir zaferdir
Başkan Erdoğan NATO liderlerine gösterdi: İşte terörün gerçek yüzü...
Biden'a NATO zirvesi sonrası flaş Türkiye sorusu: F-16'ları satmalıyız...
Teröristbaşı Gülen'i mehdi ilan eden hakimin cezası belli oldu... Örgütün uyuyan hücrelerinden biriydi
CHP'li Rıza Özdemir yaptığı usulsüzlüğü marifet gibi anlattı: İki bin sigortasız Suriyeli çalıştırıyorum
Sanal belediye başkanı Mansur Yavaş'a Melih Gökçek'ten tepki: Kendin beceremiyorsun diye başkasına pislik atmaya ne gerek var?
NATO zirvesinde renkli anlar! Boris Johnson şaşkına döndü
Yunanistan'dan Erdoğan itirafı: Biz bunu unutuyoruz! Ülkesine galibiyetle dönüyor...
Kasaplar Odası uyardı! Manav ve berber kıyma çekemez!

Kasaplar Odası uyardı! Manav ve berber kıyma çekemez!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü