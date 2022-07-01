. Müslüm Gürses için bir araya geldiler!

Arabesk müziğin efsane isimlerinden, 'Müslüm Baba' ismiyle bilinen sanatçı Müslüm Gürses'in yasal varislerinin izniyle hayata geçirilen ‘Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik’ projesi, 20 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava'da seyirciyle buluşacak.ZEYNEP AVCI PROVAYA KATILAMADIMüslüm Gürses şarkılarının seslendirileceği projenin kadrosunda yer alan Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Sevinç, Sitare Akbaş provalarda bir araya geldi. Kadroda yer alan Zeynep Avcı, yurt dışında çalışmaları devam ettiği için provalara katılamadı.Projenin müzik direktörü olan Cengiz Baltepe’nin yönetiminde 30 kişilik senfonik orkestrasıyla sahne almaya hazırlanan ünlü isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı."ONUN ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜ KANITLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"Gecenin anlatıcılığını da üstlenen Erkan Kolçak Köstendil, "Bizim için heyecan verici bir gün çünkü genelde büyük sanatçılar için bir ölümsüzlük lafı vardır. Müslüm Gürses de bunun canlı bir şekilde şahidi olduğumuz isimlerinden biri. Toplumun her kesimi tarafından sevilmiş, herkesin yüreğine dokunabilmiş onun gibi az sanatçı vardır. Böyle bir konser vererek onun ölümsüzlüğünü kanıtlamaya çalışmıyoruz ama onun yolculuğuna dahil olmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Müslüm Gürses, yolculuğu ve hikayesi devam eden biri."HEPİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"Sitare Akbaş, "Müslüm Gürses hepimiz için baba vasfı taşıyan çok değerli bir sanatçıydı. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ben de birçok duygumu ve anımı onun şarkılarını dinleyerek yaşadım. Özellikle de Erkan'la aynı sahneyi paylaşmaktan çok mutluyum" dedi."MÜZİSYENLİKTEN OYUNCULUĞA GEÇTİM"Projede yer alan bir diğer isim başarılı oyuncu Burak Sevinç ise, "Herkes için hayırlı olsun. Muhteşem bir orkestra ve harika bir şefle çalışmaktan dolayı mutluyum. Ben müzisyenlikten oyunculuğa geçmiş biriyim. Ben enstrüman çalarak büyüdüm. Müslüm Baba benim için çok değerli biri. Ben sanat müziğinden gelmeyim ama arabesk ve halk müziği de benim için çok önemlidir. Müslüm Gürses, bu branşta benim en sevdiğim sanatçıdır. Onun en güzel şarkılarını başarılı bir şekilde yorumlamaya çalışacağız." dedi."ONU DİNLEYEREK ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADIM"Projede yer alacak bir başka isim Ayta Sözeri, "Bu proje bana ilk geldiğinde çok heyecanlandım. Kaç kişinin benim kadar çok Müslüm Gürses dinleyerek şarkı söylemeye başladığını merak ediyorum. Bu projede, sahnede şimdiye kadar hiç seslendirmediğim çok güzel şarkıları yorumlayacağım için çok heyecanlıyım. Seçtiğim her şarkının bir hikayesi var onları da sahnede anlatacağım" dedi.