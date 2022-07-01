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Beyaz Gazete
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Eski kocası kardeşiyle aşk yaşıyor!

Oyuncu Emine Ün'ün 2021 Nisan'ında boşandığı eski eşi Tolga Karakaş, baldızıyla aşk yaşamaya başladı.

Ekleme: 1.07.2022 - 10:05 Güncelleme: 1.07.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş, 2021'in Nisan ayında boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı.

İş ortaklığı aşk ortaklığına dönüştü
Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre; Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü.

Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip, kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

Çocukları bakıcıya bıraktı
Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti. İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı. Mine Ün ile Tolga Karakaş, şimdilerde ise beraber tuttukları Caddebostan'daki evde yaşıyor.

"Yanlış anlaşılmasın"
Tolga Karakaş ve Ün, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş ve iş insanı "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir." demişti.

Eski kocası kardeşiyle aşk yaşıyor!
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