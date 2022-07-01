. Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi!
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Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi!

Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi! NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, yaklaşık iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Son günlerde düğün koşuşturmasında olan ünlü çiftten beklenen haber geldi. 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmaya hazırlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman, bu akşam Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahından ilk görüntüler ise sosyal medyaya düştü. Farklı gelinliği ve tarzıyla dikkat çeken Şahin, güzelliğiyle adeta büyüledi. İşte Cedi Osman ile Ebru Şahin'in nikahından ilk görüntüler...

Ekleme: 1.07.2022 - 22:46 Güncelleme: 1.07.2022 - 22:58 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedia Osman'dan müjdeli haber geldi.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, bu akşam Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturdu.

Mutluluklarıyla dikkat çeken çift, yakın dostlarının ve aile fertlerinnin katıldığı samimi bir törenle evlendi.

Nikahta şıklığıyla göz dolduran Ebru Şahin'in ve Cedi Osman'ın şahiitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlendi.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Çiftin nikahından ilk görüntüler ise sosyal medyaya düştü.

Kısa sürede gündem olan görüntüler, binlerce yorum ve beğeni alaraak sosyal medyaya damga vurdu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü çift için "Mutluluklar dileriz." yorumunda bulunurken Ebru Şahin ile Cedi Osman'a tebrik yağdı

BÖYLE GELİN GÖRÜLMEDİ

Farklı gelinliği ve tarzıyla dikkat çeken Şahin, güzelliğiyle adeta büyüledi.

Ebru Şahin için "Yine farkını konuşturmuş", "Bayıldım, harika görünüyor", "Daha güzelini görmedim" yorumlarında bulundu.

DÜĞÜN TEMMUZ'DA!

Magazin gündemin Cedi Osman'ın memleketi olan Makedonya'da yapılan nikahın hemen ardından Çeşme'ye gelecekleri ve düğünlerini burada yapacakları iddia edilen ikili, konu hakkında detay vermekten kaçınmıştı.

Şahin, şimdilik bir bilgi paylaşmak istemediklerini söylerken düğünün Temmuz'da olmasını istediklerini belirtmişti.

Şahin, "Detaylara hiç girmesek, biraz da sürpriz olsun. Temmuz ayında düğün yapmak istiyoruz" demişti.

Düğün sonrası ikilinin kariyerlerine dair nasıl bir tutum sergileyecekleri iseDüğün sonrası ikilinin kariyerlerine dair nasıl bir tutum sergileyecekleri ise merak konusuydu. 'Cedi Osman mı gelecek, Ebru Şahin mi gidecek?" sorusuna ikili yine sessiz kalmayı tercih etmişti.

Şahin, "Bunlar biraz özel konular ama tabii ki ben oyunculuğa kariyerime devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

2 yıldır ilişkilerini mesafelere rağmen yürütmeyi başaran ikiliden Ebru Şahin konu hakkında, "Kalp aynı heyecanla atarken uzaklık sadece coğrafi konumu belirler ve bizim için mesafeler sadece bundan ibaret" demişti.



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