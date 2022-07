. Demet Şener'den 'estetik' yorumuna yanıt!

Çocukları İrem ve Ömer'in babası İbrahim Kutluay ile 2005–2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener, Haziran 2019'da dünyaevine girdiği Cenk Küpeli'den Ocak 2021'de boşanmıştı. 45 yaşındaki güzel, bir süredir Tolga Arman'la aşk yaşıyor.Geçtiğimiz haftalarda Şener, sevgilisi Tolga Arman ile öpüşürken resmedilen tabloyu evinin duvarına asmış, tablonun önünde elinde çiçeklerle poz vermişti. Gönderisine "Evim evim güzel evim. Kendime çiçek aldım, evi güzelleştiren en güzel şey çiçekler" notunu düşen ünlü isim, hayranlarına "Siz neler yaparsınız evinizi güzelleştirmek için?" sorusunu yöneltmişti."ÇOK KOMİK ŞEYLER!"Bir lansmana katılan ünlü isim, konuyla ilgili; "Hediye Sevgililer Günü'nde geldi, herkes geç kaldı. Çok hoşuma giden, çok özel bir ressam yaptı. Öylesine bir resim değil o. Tolga’yı ve beni çok sevdiği için yaptı, normalde böyle bir şey yapmıyor. Bir tablo asılmış, o tabloda öpüşüyormuşsun... Çok komik şeyler bunlar. O yüzden hiç takılmıyorum ben” demişti."ÇOCUKLARIM GERÇEK AŞKI GÖRSÜNLER"1995'te Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci olan 45 yaşındaki güzel, "Tablonun evinizin salonunda olması biraz iddialı değil mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:Hayır. Ben her şeyi dürüstçe yaşıyorum, çocuklarım benim hayat arkadaşım, yol arkadaşım. Saman altından su yürütmektense anlık dik bir şekilde hayatımı yaşamayı tercih ediyorum. Utanılacak hiçbir şey yapmıyorum. 17 yaşımdan beri beraberiz, hayatımda hiçbir şeyi saklamadım doğru ya da yanlış. İyi ki de böyle yaptım. Çoğu insan taktir ediyor, taktir etmeyen de olabilir, onlara değişik gelebilir. Ben çocuklarıma aynı evde yaşıyorum, Tolga da kendi evinde kızıyla yaşıyor. O yüzden bizler arada sırada evlerimizde buluşuyoruz. Çocuklarımızın her şeyiyle bire bir ilgileniyoruz. Her türlü annelik görevimi fazlasıyla yapıyorum. O yüzden çocuklarım gerçek aşkı sevgiyi görsünler, yalan dolan yerine onu görsünler."ŞİMDİ NEREDEYSE BU YAŞTA BİR KIZIM VAR"Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Şener (45), Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu yayınlayan eski manken, siyah-beyaz fotoğrafına şu notu düştü:İnce alınmış kaşlarım, o zamanlar modaydı... Kısa saçım, benimle bütünleşmiş dikenli tel dövmem... (2001 yılında sildirdim) Gençlik işte, hiç düşünmeden yapılan şeyler... Gerçi kalsaydı da olurdu. Şimdilerde aklımda deli fikirler... Bu dövmenin yerine daha büyük bir dövme yaptırmak. Yaş 19-20 sanırım, dergi çekiminden bir kare. Gençlik güzel de ben bu yaşlarımı daha çok sevdim. Ne istediğini bilen, olgun, kendini tam anlamıyla çözmüş bir kadın... Şimdi nerdeyse bu yaşta bir kızım, ondan biraz küçük de bir oğlum var. Hayattaki en büyük şanslarım... Çok şükür."GEREK DUYMUŞUM Kİ YAPTIRMIŞIM"Bir sosyal medya kullanıcısı, bu fotoğrafa; "Yıllar önce güzellik yarışmasını kazandığınızda 'Allah ne güzel bir insan yaratmış' dedik. Estetiğe hiç gerek yoktu" yorumunu yaptı.Buna kayıtsız kalmayan ünlü manken, ise takipçisine; "Ben gerek duymuşum ki yaptırmışım. Ayrıca bu tarz medikal estetik dokunuşlar ihtiyaçtan çok tercihtir" yanıtını verdi.