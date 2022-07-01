. Burcu Özberk'in mezuniyet sevinci!
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Beyaz Gazete
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Burcu Özberk'in mezuniyet sevinci!

Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Afili Aşk', 'Aslan Ailem' gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yıllar sonra kep atan ünlü oyuncu, duygularını takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 1.07.2022 - 09:47 Güncelleme: 1.07.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide İlhan Şen ile başrol oynayan ve dizisi geçtiğimiz aylarda final yapan Burcu Özberk, soluğu tatilde almıştı. Bali'ye giden güzel oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

"KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Tatil dönüşü Etiler'de görüntülen Özberk, yeni bir projeye dahil olup olmayacağı konusunda; "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti. Oyuncu, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

BODRUM KEYFİ

Ardından Bodrum'a giden ünlü oyuncu, yeğeni Can ve köpeği Çangu ile suya girmişti. Kısa bir deniz sefasının ardından iskeleye çıkan Özberk, düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Özberk, öğle yemeği için konakladığı otele geri döndü ve bir süre dinlenmişti. Ünlü isim, bir süre sonra pembe bikinisi ile tekrar iskeleye geri dönmüştü. Çangu'yu görevliye teslim eden Özberk, yeğeni Can ile el ele tutuşup iskeleden suya atlamıştı. Ünlü isim, suya atlarken adeta havada asılı kalmıştı. Özberk, bir süre yüzdükten sonra Çangu'yu tekrar yanına alıp suda vakit geçirmişti.

"GEÇ GELEN MEZUNİYET"

Tüm bunların ardından Burcu Özberk, üniversiteyi bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 32 yaşındaki oyuncu, sevincini takipçileriyle paylaştı.

Burcu Özberk'in mezuniyet sevinci!

Kep atan Burcu Özberk, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Geç gelen mezuniyet... Zamanında yolumuza taş koydular ama bugün çiçeklerle, alkışlanarak mezun oldum. Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma ve bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduğum için çok mutluyum.
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