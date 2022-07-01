. Atakan Arslan'dan dikkat çeken paylaşım!
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Beyaz Gazete
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Atakan Arslan'dan dikkat çeken paylaşım!

'Survivor 2022 All Star' yarışmacılarından Çağan Atakan Arslan, yarı final sonrası sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 'Avatar' lakaplı sporcunun, daha önce adada tartışma yaşadığı Adem Kılıçcı'ya göndermede bulunduğu yorumları yapıldı.

Ekleme: 1.07.2022 - 00:02 Güncelleme: 1.07.2022 - 00:03 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor All Star, 30 Haziran Perşembe akşamı İstanbul'da gerçekleşecek büyük finalle sona eriyor. Sevilen yarışmada dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Survivor'ın eski şampiyonu olan ve bu sezonun iddialı isimleri arasında yer almasına karşın bireysel mücadele başlamadan elenen Çağan Atakan Arslan, yarı final sonrası çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

"BANA GEÇMEDİ"

Seyircilerin ve ailelerin katılımıyla canlı yapılan yarı finalde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı, finalist oldu. Avatar ise Twitter hesabından "Bana geçmedi" mesajını yazdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Atakan'ın bu paylaşımı ile daha önce tartışma yaşadığı Adem'i hedef aldığını belirttiler.

NİŞANLISININ SÖZLERİ AĞLATTI

Adem'in nişanlısı Nil Şenver, yarı finalde yaptığı açıklamada "Sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Hastanede ameliyattan çıkmıştın ya, anesteziden uyanmamıştın. Dizini gördüm ve 'Ne yapacak bu çocuk, eyvah!' dedim. Sabaha kadar uyuyamamıştım. Ama bak şimdi oradasın. Önce bunu nasip ettiği için ilk Allah'a, sonra doktorlarına, sana her zaman inanan destekçilerine ama en çok sana teşekkür ediyorum. Ben bile o hastane yatağında 'Olmaz herhalde' derken, sen sonuna kadar geldin" dedi. Adem de nişanlısının sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
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