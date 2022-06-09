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Ünlü isim çiftlik kurdu...

Oyuncu İlker Ayrık’ın eşi Sanem Bağcı Ayrık’la birlikte Beykoz’da hayata geçirdiği Rita Çiftlik, özel bir davetle kapılarını açtı.

Ekleme: 9.06.2022 - 09:48 Güncelleme: 9.06.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
‘Temiz tarım’ felsefesiyle “tarladan tabağa” konseptini birleştiren Rita Çiftlik’in geçtiğimiz hafta sonu açılışı gerçekleşti.

Çiftliğin özel davetine katılanlar arasında birçok ünlü isim vardı.

Ünlü isim çiftlik kurdu...

Sanem Bağcı-İlker Ayrık çifti açılış konuşmasını oğulları Ömer ve Ferit’le yaptı.

Beykoz’un İshaklı Köyü’ndeki Rita Çiftlik’teki davette konuklara şef Murat Bozok’un hazırladığı menü ikram edildi.

Davet Deniz Sipahi’nin canlı müzik performansıyla renklendi.
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