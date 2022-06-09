. Surivivor'da tansiyon yükseldi!

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor. Evrim'in elenmesi sonrası son 10 kişinin kaldığı Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Üç dokunulmazlık oyunu sonrası dört eleme adayı çıkacak olan yeni haftada, ilk olarak takımlar belirlendi ardından da dokunulmazlık oyunun oynandı.8 Haziran akşamı yayınlanan 128'inci bölümde; kaptanlık oyununu erkeklerde Atakan, kadınlarda Nagihan kazandı. Takımlarını kuran ikiliden Atakan; Ogeday, Nisa, Hikmet ve Berkan'ı seçti. Nagihan da Adem, Anıl, Ayşe ve Batuhan ile takımını kurdu."MIZMIZLANMA BATUHAN"Takımları oluştuktan sonra dokunulmazlık için kıran kırana mücadele eden ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Kum torbası atışında iyi olduğu için Adem'in birini seçmesi gerektiğini söyleyen Nagihan ve Ayşe'ye tepki göstermemek için dizlerine vuran Batuhan'a Adem sitem etti."Batuhan seçmeler sırasında çok mızmızlanıyorsun yapma bunu. Gerek yok" diyen Adem'e yanıt veren Batuhan, "Mızmızlanmıyorum. Zaten bir şey söylememek için o hareketi yaptım. Yoksa 'Neden hemen Adem dediniz?' diye sormam gerekirdi" dedi.KAYBEDİLEN OYUN SONRASI ÜNLÜLER TAKIMINDA YÜZLEŞMEOyun sonunda iki turu da galip bitiren gönüllüler takımı oyunu ve ızgara tavuk ödülünü kazandı. Akşam adada günü değerlendiren ünlüler takımında ise Ayşe, oyunda Adem'in dışarda kalmasının onun yerine Batuhan'ın oynamasının yanlış olduğunu belirtti. Bunun üzerine Adem de "Bizim tek derdimiz takımın kazanması" dedi.Bu duruma tepki gösteren Batuhan daha sonra seçmeler sırasında yaptığı hareketin bir benzerini Anıl'ın da yaptığını ifade etti. Bunu görmediğini söyleyen Ayşe ise "Belki oyunu kaybettiği için dizine vurmuştur" deyince Batuhan ses tonunu yükseltti. İkili arasındaki tartışma konseyde de devam etti."BATUHAN POTADAN KORKUYOR"Konseyde konuşan Ayşe, "Adem abi bu atışta iyi olduğu için dışarda kalmasın dedik. Ancak ilk sayısını alan Batuhan da 'Ben oynamak istiyorum" dedi. Batuhan iki tur dışarıda kalınca buna bozuldu. Onun vücut diliyle yaptığı hareket de Adem'i rahatsız etti. İkisinin gerginliği takıma yansıdı. Batuhan'ın ısrarla oyunu çıkmak istemesi bencilceydi. Henüz bireysel değiliz. Bunu sonrasında adada da konuştuk. Ama Batuhan bana "Boş konuşma, sen karışma" gibi tepkiler gösterdi. Ben Batuhan'ın potaya girmekten korktuğunu düşünüyorum" dedi."ÜÇ MAYMUNU BİLE OYNAYAMIYOR"Ayşe'ye yanıt veren Batuhan, "Çok güzel anlatıyor ama bir de benden dinleyin olanları. İlk turda Atakan'la oynadığım oyunu kazandım, sonra zaten Berkan beni seçti. Zaten biri dışarıda kalacak, 'Kim seçsin?' denilince hemen 'Adem' dendi. Ben de ses çıkarmadım sadece ellerimi yukarı kaldırdı. Ama sonrasında 'Sen kendini ön plana attın, Adem senin yüzünden dışarda kaldı' denildi. Ben zaten seçim yapmadım. Adada seslerimiz yükseldi, ancak Ayşe'den sürekli bir 'evet, evet' tarzında arka fon var. Anıl da bu hareketi yaptı deyince de Ayşe 'Görmedim ama Anıl o hareketi kaybettiği için yaptı' diyor. Görmediysen, duymadıysan konuşmayacaksın. Kız üç maymunu bile oynayamıyor" dedi."HAKSIZLIKTAN KORKUYORUM"Sözlerine "Ayşe'ye tek bir konuda katılıyorum" diye devam eden Batuhan, "Son 20 gün kala ben buraya tırnaklarımla kazıyıp gelmişim. İşte tam bu ara birinin çıkıp engelli bir kardeşimizden hikaye yaratmasından korkuyorum. Burada bir mağduriyet hikayesi yaratılmaya çalışılıyor. Ben haksızlıktan korkuyorum. Geçen yıl benim hakkımı yedin. 'Potadan korkuyor' diyor. Hadsiz. Benim midem kaldırmıyor. Son dokunulmazlıkta yapılan şeyi affetmiyorum. Adem-Atakan mevzusu olduğunda Nisa'ya gidip yüzünü ekşiterek Adem demesini kaldıramıyorum. Hangi yüzüyle konuşacağını şaşırdım. Hep böyle şeyler yapıyor. Küçük hesaplar değil, büyük balık peşinde. Sen böyle yaptığın için geçen yıl bu kadar olayı yaşadım ben" diye devam etti.İŞTE HAFTANIN İLK ELEME ADAYISonrasında eleme adayı çıkaran ünlüler takımında üç oy Ayşe, iki oy Batuhan aldı. Böylece yeni haftada potaya giden ilk isim Ayşe oldu.