. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'a yaptığı yorum olay oldu! Sosyal medyayı çalkaladı
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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'a yaptığı yorum olay oldu! Sosyal medyayı çalkaladı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı son olarak, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'a Instagram'dan yorum yaptı. Şeyma Subaşı'nın yorumu kısa süre içerisinde büyük bir ilgi gördü. Şeyma Subaşı'nın bu yorumunu binlerce kullanıcı beğendi.

Ekleme: 9.06.2022 - 15:09 Güncelleme: 9.06.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'a Instagram'dan yorum yaptı. Şeyma Subaşı'nın yorumu kısa süre içerisinde büyük bir ilgi gördü. Şeyma Subaşı'nın bu yorumunu binlerce kullanıcı beğendi.

Formula 1'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabı Instagram'a yeni bir video yükledi. Dünyaca ünlü Formula 1 pilotunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

BU SEZON İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Formula 1'in yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Mercedes pilotu Lewis Hamilton bu sezon yarışlarda istediği sonuçları elde edemedi.

7 kez dünya şampiyonu olan ve Formula 1'i domine eden Lewis Hamilton, geçtiğimiz sezon Max Werstappen'e son yarışta şampiyonluğu vermişti.

Formula 1'de geride kalan sezonda yaşadığı büyük hayal kırıklığı sonrası hakkında Formula 1'de olmayacağı söylentileri çıkan Lewis Hamilton bu sezon aktif olarak yarışıyor.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'a yaptığı yorum olay oldu! Sosyal medyayı çalkaladı

ÇILGIN GELİRİN SAHİBİ
Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 14 sezonda 370 milyon euro civarında bir geliri cebine koyduğu tahmin ediliyor. Mercedes'te net maaşı 47 milyon euro civarında olan Lewis Hamilton'ın bonuslarla birlikte yıllık kazancının 56 milyon 400 bin euro civarına ulaştığı biliniyor.

ŞEYMA SUBAŞI YORUM YAPTI

Lewis Hamilton'ın yeğeni Willow ile birlikte yer aldığı videoyu yayınlamasının ardından Şeyma Subaşı da harekete geçti.

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotunun Instagram hesabına gelen binlerce yorumdan birisi de sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'ndandı.

Şeyma Subaşı, Lewis Hamilton'ın yeğeni Willow ile birlikte yer aldığı videosunun altına yorum olarak kalpli gözler koydu.

Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımının altına yapmış olduğu yorum kısa süre içerisinde dikkat çekti. Ünlü fenomeninin yorumu diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı.

Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın videosunun altına yaptığı yoruma birçok yanıt geldi.
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