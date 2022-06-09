. İrem Sak ve Furkan Korkmaz tatilde!

İrem Sak, NBA takımı Philadelphia 76ers’da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz’la aşk yaşadığını geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti. 35 yaşındaki ünlü oyuncu ve kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi, ilk yaz tatillerinin startını Çeşme’de verdi.DENİZ YOK, SADECE SOHBETİki sevgili önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’da görüntülendi. Kendileri için ayrılan locaya geçen çift, gün boyu sohbet etti. Denize girmek yerine locada oturmayı tercih eden İrem Sak ve Furkan Korkmaz, keyifli sohbetin ardından kaldıkları eve gitti.Bir ara çantasından fotoğraf makinesini çıkaran İrem Sak, Furkan Korkmaz’ın fotoğraflarını çekti. İki sevgili daha sonra o kareleri inceledi.