. CZN Burak’ın mekanına giden Real Madridli futbolcular, halay çekti!
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CZN Burak’ın mekanına giden Real Madridli futbolcular, halay çekti!

Tatil için Dubai’ye giden Real Madrid’in yıldız futbolcuları Vinicius Junior, Nacho Fernandez Iglesias ve Lucas Vazquez, CZN Burak’ın mekanında yemek yaptı, halay çekti.

Ekleme: 9.06.2022 - 15:32 Güncelleme: 9.06.2022 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’in 2000 doğumlu yıldızı Vinicius Junior, Nacho Fernandez Iglesias ve Lucas Vazquez tatil için Dubai’yi seçti.

CZN Burak’ın mekanına giden Real Madridli futbolcular, halay çekti!

Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Dubai’de keyifli zaman geçiren futbolcular, CZN Burak’ın restoranına da uğradı.

CZN Burak’ın mekanına giden Real Madridli futbolcular, halay çekti!

Futbolcularla halay çekti
Önceki gün Nacho Fernandez Iglesias ve Lucas Vazquez’i ağırlayan Burak Özdemir, onlarla yemek yaptı, halay çekti.

CZN Burak’ın mekanına giden Real Madridli futbolcular, halay çekti!

Dün de Vinicius Junior, aynı mekandaydı.

CZN Burak’ın mekanına giden Real Madridli futbolcular, halay çekti!

Binlerce beğeni aldı
CZN Burak ile mutfağa giren Vinicius Junior, eğlenceli anlar yaşadı.

CZN Burak’ın mekanına giden Real Madridli futbolcular, halay çekti!

Bu anları 35 milyondan fazla takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayan CZN Burak’a beğeni yağdı.
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