. Burak Topaloğlu ve Ezgi Tanır nişanlandı!

Güldür Güldür ekibinde yer alan Burak Topaloğlu evlilik yolunda ilk adımı attı.Ezgi Tanır ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan oyuncu törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.'Çok Seviyorum' notuyla yayınlanan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.Mutlu çifti oyuncu arkadaşları da tebrik etti.