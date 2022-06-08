Yer yerinden oynadı! İhanet iddiası...

Bir dijital platform ile anlaşma sağlamasıyla adından söz ettiren özel hayatıyla sık sık magazin basınında yerini alan ünlü oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le ilişkisini noktalamasından kısa bir süre sonra aradığı aşkı Halka dizisinde birlikte rol almış olduğu Kaan Yıldırım'da buldu. Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'i aile dostları Tuğçe Açıkgöz ile aldattığı iddiası gündeme geldi. Yıldırım'ın, Tuğçe Açıkgöz ile aynı tatil bölgesinden farklı paylaşımlar yapması ihanet iddialarını güçlendirdi. Yıldırım ve Erçel cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan Hande Erçel, bir dönem Halka dizisinde birlikte rol aldığı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı. Kaan Yıldırım ile mutlu birlikteliğini sürdüren Hande Erçel'in ihanete uğradığı iddiası magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.



Hande Erçel'in son dönemde Kaan Yıldırım ile ilgili sorulara yanıt vermemesi dikkat çekti. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaan Yıldırım, dedikoduları alevlendirdi.



Kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım hakkında "Hande Erçel'le ilişkisini bitirdi" yorumları yapıldı.