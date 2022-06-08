Ünlü oyuncunun acı günü!

Atv'nin popüler dizisi Destan'da Tutkun'u canlandıran Elif Doğan kahreden ölüm haberini sosyal medyadan paylaştı. Genç oyuncu Elif Doğan annesi Dilek Doğan'ın vefat haberini "Pamuk annemi kaybettik" yazarak duyurdu.

Destan dizisinde Tutkun karakterine hayat veren Elif Doğan'dan üzen haber geldi. Gençliğim Eyvah, Zengin ve Yoksul, Kuruluş Osman, Çukur, Hayat Bazen Tatlıdır, Aşk Tesadüfleri Sever 2 gibi yapımlarla adını duyuran Elif Doğan, annesi Dilek Doğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.



Sevenlerinin karşısına en son Destan'da canlandırdığı Tutkun karakteri ile çıkan genç oyuncu, diziye 19. bölümde ölüm sahnesi ile veda etmişti.



