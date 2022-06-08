. Özge Yağız'ın paylaşımı olay oldu!
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Özge Yağız'ın paylaşımı olay oldu!

Yemin'in Reyhan'ı olarak yıldızı parlayan Özge Yağız şimdilerde Baba'nın Büşra'sı olarak anılıyor. Özge Yağız'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarına Baba dizisindeki partneri Hakan Kurtaş da kayıtsız kalamadı. Duru güzelliği ile hayranlarını mest eden ünlü oyuncunun Hakan Kurtaş'a karşılığı ise bakın ne oldu? İşte o paylaşımlar...

Ekleme: 8.06.2022 - 01:13 Güncelleme: 8.06.2022 - 01:14 / Editör: Ozge Selin
Kanal 7'de yayınlanan Yemin dizisindeki Büşra karakteri ile iyi bir çıkış yakalayan Özge Yağız, güzelliğiyle mest etmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünü ülke dışına taşan Özge Yağız son dönemde gerek aşk hayatı gerekse de kariyeri ile gündem olan oyunculardan.

Yemin dizisinin Reyhan'ı olarak anılan Özge Yağız, aynı dizide başrolü paylaştığı ve Emir karakterine hayat veren Gökberk Demirci ile sette başlayan aşklarını gerçek hayata taşımıştı.

Evlilik yolundaki ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında noktalayan ünlü ikiliden Özge Yağız'ın adı daha sonrasında salı akşamları yayınlanan Baba dizisindeki partneri Hakan Kurtaş ile anılmıştı.

Aşk hayatında aradığını bulamayan Özge Yağız kariyerine yönelmiş gibi görünüyor. Ünlü oyuncu şimdilerde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Dilara Aksüyek gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı Baba dizisinde Büşra karakteri ile ekranlarda boy gösteriyor.

Dizideki partneri Hakan Kurtaş ile uyum yakalayan ve hayranları tarafından yakıştırılan ve Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Özge Yağız, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden.

ÖZGE YAĞIZ ZARAFETİYLE GÖZ DOLDURDU

Yemin'in Reyhan'ı ve Baba'nın Büşra'sı olarak akıllarda yer eden Özge Yağız, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sunduğu sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarıyla büyük beğeni topladı.

24 yaşındaki oyuncu Özge Yağız'ın duru güzelliğini gözler önüne serdiği paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Görenleri kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, zarafetiyle adeta göz doldurdu.

ÖZGE YAĞIZ'IN POZLARINA HAKAN KURTAŞ KAYITSIZ KALMADI

Gülüşü ve verdiği pozlarla görenleri mest eden Özge Yağız'a, Baba dizisindeki partneri Hakan Kurtaş da kayıtsız kalamadı.

Hakan Kurtaş'ın ünlü oyuncunun pozlarına 'Bilemenko?' yazdığı ve Özge Yağız'ın da bu yorumu karşılık vermesi dikkatlerden kaçmadı.
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