. Özge Gürel'den İtalya açıklaması!
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Beyaz Gazete
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Özge Gürel'den İtalya açıklaması!

Yolları 2015 yılında romantik komedi türündeki 'Kiraz Mevsimi' dizisinde kesişen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti, bu yaz İtalya'da nikâh masasına oturacak. Akmerkez'de yazlık alışverişlerini tamamlayan ünlü oyuncular, düğün detayları hakkında yöneltilen sorulara bakın nasıl karşılık verdi.

Ekleme: 8.06.2022 - 09:35 Güncelleme: 8.06.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Serkan Çayoğlu, düğünün İtalya'da olacağını belirtirken, "Detay sormayın" demekle yetindi. Özge Gürel ise "Hiç sürpriz bırakmıyorsunuz" sözleriyle, basın mensuplarına şakayla karışık sitem etti.

'KİRAZ MEVSİMİ' CEVABI!

Güzel oyuncu, "Kiraz Mevsimi dizisinin bazı çekimleri İtalya'da yapıldı, orada tanıştınız. Bu yüzden mi düğün İtalya'da?" sorusuna ise "Bizim için anısı var, seviyoruz. Özel de bir anısı var" yanıtını verdi.

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