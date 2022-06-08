. Nur Tuğba Namlı'dan Hakan Ural'a övgü!
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Nur Tuğba Namlı'dan Hakan Ural'a övgü!

Bu yıl ikincisini düzenlenen Uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde Kanal D'ye ödül yağdı. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ile Yavuz Seçkin'in yaptığı gecede; Hakan Ural'la birlikte sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile 'En İyi Haber Aktüel Ödülü'ne layık görülen Nur Tuğba Namlı, partneri Ural'a övgüler yağdırdı.

Ekleme: 8.06.2022 - 09:38 Güncelleme: 8.06.2022 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
2'nci Uluslararası Elmas Ödül Töreni; iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Törenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin yaptı. Ödül töreni öncesi sürpriz yaparak partneri Burcu Esmersoy'la basın mensuplarının karşısına Hakkı Bulut'u taklit ederek çıkan Yavuz Seçkin, gecenin sürpriz ismi oldu.

ESMERSOY'A TAKILDI

Makyajla arabesk müziğin ünlü ismi Bulut'u taklit eden Seçkin, bir ara kendisine "Yavuz abi" diye hitap eden Esmersoy'a şakayla takılıp; "Üç yaşında bir kardeşim var, onu Burcu Esmersoy'dan bile kıskanıyorum. Son yüzyılın en uyumlu çifti olduk galiba. 'Abi demeyelim, lazım olur' derler. Yok aman aman. Allah sahibine bağışlasın. Eskiden tüm arabesk sanatçılar bu martı kaş gibiydiler" diye espri yaptı.

KANAL D'YE ÖDÜL YAĞDI

Gecede Kanal D adına; 'Neler Oluyor Hayatta' 'En İyi Haber Aktüel Ödülü', 'Üç Kız Kardeş' dizisi 'Yılın En İyi Tv Dizisi', 'Gelinim Mutfakta' 'Yılın Yarışma Programı', 'Magazin D' 'En İyi Magazin Programı' ödülü alırken, Türker İnanoğlu 'Yılın Dizi Yapımcısı', İclal Aydın ise 'Yılın Kitap Yazarı' ödüllerine layık görüldü.

"ARKA SOKAKLAR'IN BAŞARISI TARTIŞILMAZ"

'Yılın Dizi Yapımcısı' ödülünü babası Türker İnanoğlu adına alan İlker İnanoğlu, 'Arka Sokaklar' dizisinin çok sevildiğini ve trafik çevirmesinde karşılaştığı polislerin kendisini "Müdürümüm devam edin" diye selam verip gönderdiklerini söyledi.

Dizi ile topluma olumlu mesajlar verdiklerini söyleyen İlker İnanoğlu; "16 sene oldu. 'Arka Sokaklar'ın artık başarısı tartışılmaz, gururlanıyoruz. Sezon finalini çekiyoruz seneye de devam inşallah. Dizimiz üçüncü sayfa haberleri ve gündem konuları olduğu için konuları hiç bitmiyor. Üçüncü sayfa oldukça biz devam ederiz. Bizi çok seviyorlar, onlar sayesinde başarımız devam ediyor. Bana 'müdürüm devam edebilirsin' diye selam çakıp gönderenler oluyor. Devamlı güzel mesajlar veriyoruz topluma" diye konuştu.

"NAZAR DEĞSİN İSTEMİYORUM"

Salı akşamları izleyicisiyle buluşan 'Üç Kız Kardeş' dizisi ile 'Yılın En İyi TV Dizisi' ve 'Yılın Kitap Yazarı' olarak iki ödül alan İclal Aydın, geceye; dizideki kızlarını oynayan Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu ile katıldı.

İclal Aydın, Türk halkının dizide kendilerinden bir şey bulduğunu, gençliğin ve masumiyetin saflığını anlattıklarını söyleyip şöyle konuştu:

Benim için büyük bir mutluluk ve gurur. Bence bu gecenin asıl söz sahibi 'Üç Kız Kardeş'. Kendilerinden bir şeyler buldu izleyenler. Bir şeyleri seviyorlarsa kendilerine ait bir parça vardır. Özledikleri bir şeyleri buldular. Her zaman söylüyoruz çocukluğun, gençliğin masumiyeti ve saflığı her zaman dokunulmaz ve her zaman çok özlenen. Oyuncu arkadaşlarım ve ortaklarım bunu hakkıyla yerine getirdi. Gerçek kız kardeş oldular, gerçekten kardeş olduk. Fazla bir şey söyleyip nazar değsin istemiyorum.

"BİRBİRİMİZE TAKILMAZSAK KEYFİ OLMAZ"

Hakan Ural'la sundukları, hafta için her gün Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programıyla 'En İyi Haber Aktüel Ödülü' alan Nur Tuğba Namlı, geceye yapımcısı Hülya Sepgen ile katıldı.

Nur Tuğba Namlıdan Hakan Urala övgü: Yanında güvende hissediyorum
Namlı, partneri Hakan Ural'la iyi bir ikili olduklarını söyleyip, "Bunu tek başımıza yapmıyoruz büyük bir ekip var. Ortada büyük bir emek var ve bu emeklerin ödülle taçlandırılması bizi mutlu ediyor. Hakan'la birlikte program yapmaktan çok mutluyum, yanında güvenli hissediyorum" dedi.

Ünlü sunucu, sözlerine; Siyahla beyaz gibi birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Birbirimize takılmazsak keyfi olmaz. Küçük küçük çaktırmadan izleyicinin de hoşuna gidecek şekilde. Hep söyleriz zaten 'Burada nasılsak yayında da öyleyiz' diye. O anda gerçek fikrimiz neyse onu aktarmaya çalışıyoruz" diyerek devam etti.

"SANIRIM YAŞLILIK ALAMETİ"

'Gelinim Mutfakta' ile ödül alan Nursel Ergin ise programda çok sık ağlamasını yaşlılığa bağladı. Ergin, "Kanal D ve Gelinim Mutfakta adına aldım ödülü, başarının taktir edilmesi herkesin hoşuna gider. Daha da kamçılıyor insanı ve mutlu ediyor. Zor ve severek yaptığımız bir işimiz var. Uzun saatler veriyoruz işimize, reytingler bize ödül gibi geliyor. Bu ailenin parçası olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

"Ben hep ağlıyorum her halde yaşlandım" diyen ünlü isim, "Bunlar yaşlılık alameti. Normalde bu kadar ağlayan biri değilim, bu programda ben de şaşırıyorum. 'Hayır ağlamayacağım' diye prova yapıyorum pıt diye düşüyor. Çok etkileniyorum" diye konuştu.

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