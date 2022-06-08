Hayranlarına müjde! Yeni projesi belli oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin kime benzediğini açıkladı. Kıvanç Tatlıtuğ, yaz aylarında Amerika'ya gideceğini ifade ederek yeni projesi hakkında sevenlerine müjdeyi verdi.

Yeni baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin eşi Başak Dizer'e benzediğini söyledi. Baba olduktan sonra hayatında değişiklik olmadığını belirten Tatlıtuğ, 'Her şey güzel, anlamlı ve keyifli. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Kurt Efe şimdilik sarışın ama yüz hatları annesi' dedi.



Kıvanç Tatlıtuğ, yaz aylarında Amerika'ya gideceğini ifade etti. Orada yeni bir film çekeceğinden bahseden oyuncu, 'Kısa bir süre ABD'ye gideceğim. Bir film çekeceğiz. ABD dönüşü yine işlere ve güçlere bakacağız' dedi.