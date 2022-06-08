Evlilik iddialarına Sinan Akçıl'dan yanıt!

Sinan Akçıl'ın ismi bir süredir Müge Anlı ile anılıyordu. Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanan Sinan Akçıl, eski eşiyle üçüncü kez nikah masasına oturacak mı sorusuna yanıt verdi. Burcu Kıratlı ile aşk evliliği yaptıkları bilinen Sinan Akçıl, üçüncü kez evlilik iddiaları için net konuştu.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı tam iki kez evlenip boşanmışlardı. Evliliklerinde aradıkları mutluluğu bir türlü yakalayamayan ikiliden Sinan Akçıl, üçüncü kez nikah masasına oturacakları iddiası hakkında konuştu. Adı son günlerde Müge Anlı ile anılan Sinan Akçıl, 3. evlilik iddiaları için şunları söyledi:



"Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi ama artık geride kalması gerekiyordu. Geride de bıraktık. Burcu her zaman mutlu olsun. Saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi, öyle de oldu. Üzüntüler oldu ama ben kendime bambaşka bir yol çizdim. Bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı."



"Evlilik çok güzel bir kurum. Ben bunu hakkıyla yerine getirecek bir adam olduğumu düşünüyorum. Doğru zaman, doğru insan olursa yeniden düşünürüm."