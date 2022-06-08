. Demet açıkladı! Düğün mekanları belli oldu!
  • USD: 17,09 - 17,12
  • EURO: 18,29 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet açıkladı! Düğün mekanları belli oldu!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yakın zamanda nikah masasına oturacaklar. Gelin olma telaşı içerisine giren Demet Özdemir, heyecanla beklenen düğün yerleri hakkında açıklama yaptı. Demet Özdemir düğünlerinin nerede olduğunu söyledi.

Ekleme: 8.06.2022 - 21:29 Güncelleme: 8.06.2022 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünleri magazin basınının en merak ettiği törenler arasında yer alıyor. Demet Özdemir'in gelin olmak için gün saydığı şu günlerde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç da konser maratonu içerisinde bulunuyor. Demet Özdemir'in hem dizi setlerinde hem de gelinlik provalarında geçen telaşlı sürecinde sona gelindi. Ünlü oyuncu, düğünleri hakkında en merak edilen soruyu yanıtladı.

DEMET ÖZDEMİR - OĞUZHAN KOÇ DÜĞÜNÜ NEREDE OLACAK?

Oldukça yoğun bir dönemde olduğunu belirten Demet Özdemir, çok yoğun olduklarını ve düğünün iddia edilen gibi İzmir'de değil İstanbul'da yapılacağını açıkladı.
ABD'li diplomat 'Türkiye'nin operasyondan geri adım atması için elimizden geleni yaptık' diyerek duyurdu!
HDP'den PKK itirafı!
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'alevi' vetosu!
Meral Akşener’e ayar verildi! Sözleri tek tek çürütüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO sorusuna Yunanistan örneğiyle yanıt verdi!
Bakan Karaismailoğlu, CHP'li Gürsel Tekin'e 'mühendislik' dersi verdi!
Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile toplantıda!
Kira artışına yüzde 25 sınırı resmen geldi!
AK Parti'den skandal rapora sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz!
CHP şimdi de kira düzenlemesine karşı çıktı!
Yunanistan'ın planı ortaya çıktı! Göçmenler için harekete geçtiler, hedefte yine Türkiye var...
Rusya devlet kanalı terörist elebaşı Kobani'yi yayına çıkardı
CHP Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüştü! Ekrem İmamoğlu'nun 'balık ziyafeti' ile gündeme gelmişti...
'İYİ Parti'de öfke yok düşmanlık yok' diyen Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfürler savurduğu görüntüyle gündem oldu
Başkent Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü!
LPG yüklü tanker devrildi! Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Münbiç'teki teröristler ABD yapımı tanksavar kullanıyor
Necip Hablemitoğlu'na suikast düzenleyen time operasyon! Tetiği kim çekti? Düğüm çözülecek... Levent Göktaş...
Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...
İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de ilk yaşandı...

Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de ilk yaşandı...

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı