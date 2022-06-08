Demet açıkladı! Düğün mekanları belli oldu!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yakın zamanda nikah masasına oturacaklar. Gelin olma telaşı içerisine giren Demet Özdemir, heyecanla beklenen düğün yerleri hakkında açıklama yaptı. Demet Özdemir düğünlerinin nerede olduğunu söyledi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünleri magazin basınının en merak ettiği törenler arasında yer alıyor. Demet Özdemir'in gelin olmak için gün saydığı şu günlerde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç da konser maratonu içerisinde bulunuyor. Demet Özdemir'in hem dizi setlerinde hem de gelinlik provalarında geçen telaşlı sürecinde sona gelindi. Ünlü oyuncu, düğünleri hakkında en merak edilen soruyu yanıtladı.



DEMET ÖZDEMİR - OĞUZHAN KOÇ DÜĞÜNÜ NEREDE OLACAK?



Oldukça yoğun bir dönemde olduğunu belirten Demet Özdemir, çok yoğun olduklarını ve düğünün iddia edilen gibi İzmir'de değil İstanbul'da yapılacağını açıkladı.