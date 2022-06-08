. Cedi Osman 18 milyonluk ultra lüks otomobiliyle asfaltı ağlattı! Ebru Şahin için getirtti gelin arabası olacak! Düğüne günler kala...
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Cedi Osman 18 milyonluk ultra lüks otomobiliyle asfaltı ağlattı! Ebru Şahin için getirtti gelin arabası olacak! Düğüne günler kala...

Ebru Şahin ile Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı! Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Şahin, NBA'de oynayan Cedi Osman ile 2020 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Şahin, geçen yaza kendisine Kapadokya'da evlilik teklifi eden sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Evlilik kararı alan ünlü çift bir süre önce nişanlandı. Temmuz ayında evlenecek olan ünlü çift önceki gün 18 milyonluk ultra lüks araçlarıyla İstanbul'daydı.

Ekleme: 8.06.2022 - 11:37 Güncelleme: 8.06.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Cedi Osman, önceki gün İstanbul sokaklarında dolaşırken görüntülendi.

Anadolu yakasında ev kiralayan Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, şu sıralar evlerinin dekorasyonu ve düğün hazırlıkları için koşturuyor.

Cedi Osman 18 milyonluk ultra lüks otomobiliyle asfaltı ağlattı! Ebru Şahin için getirtti gelin arabası olacak! Düğüne günler kala...

Milli basketbolcu Cedi Osman, Amerika'da kullandığı 18 milyonluk süper lüks otomobilini uçakla Türkiye'ye getirtmişti. Yıldız basketbolcu, göz kamaştıran aracıyla dün İstanbul sokaklarında turlarken görüntülendi.

Bülent Cankurt, trafikte Cedi Osman'la karşılaşmasını ve milli yıldızın lüks otomobilinin Türkiye'ye getirme sebebini anlattı.

Cedi Osman 18 milyonluk ultra lüks otomobiliyle asfaltı ağlattı! Ebru Şahin için getirtti gelin arabası olacak! Düğüne günler kala...

NBA oyuncusu milli basketbolcumuz Cedi Osman, Ebru Şahin ile evlilik hazırlığı için Amerika'dan gelirken, orada kullandığı 18 milyon liralık  otomobilini de getirdi.

Cedi Osman, ABD plakalı, İtalyan markası süper lüks Spor otomobili ile İstanbul semalarında süzülüyor.

Cedi Osman 18 milyonluk ultra lüks otomobiliyle asfaltı ağlattı! Ebru Şahin için getirtti gelin arabası olacak! Düğüne günler kala...

Anadolu yakasında kiraladıkları yeni evlerinin dekorasyonu için koşturduklarıbiliniyor.

Cedi Osman, burada bir otomobil kiralamak veya satın almak yerine dört aylığına da olsa kendi otomobilini getirdi.
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