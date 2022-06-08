Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı!

Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başlayan Ebru Gündeş magazin gündemine bomba gibi düştü. Rassan Khoshnaw ile bir dönem aşk yaşamış olan fenomen Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ebru Gündeş'i uyardı. Bahar Candan, "Elimin üstüne yanan mumun sıvısını döktü" dedi.

Reza Zarrab'la olan evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kısa bir süre önce kendisinden 19 yaş küçük olan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı. Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw'un daha önce Bahar Candan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.



Katıldığı moda programı ile adını duyuran Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Rassan Khoshnaw'la geçmişte ilişki yaşadığını kabul etti ve Ebru Gündeş'i iş insanına karşı uyardı.



Candan, " Ebru Gündeş'in Rassan Khoshnaw isimli iş insanı iler birlikteliğini medyadan öğrendim. Şöhret avcısı Rassan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğrudur. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı. Bir keresinde elimin üstüne yanan mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli bir sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim" dedi.