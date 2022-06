Aquaman 2'de Amber'e yer yok!

Johnny Depp ve Amber Heard davası sonrası, Amber Heard'a kötü haber... “Aquaman and The Lost Kingdom”daki Amber Heard'ın tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı iddia ediliyor.

Johnny Depp ve Amber Heard davası sonrası, Amber Heard'ın "Aquaman and The Lost Kingdom"daki tüm görüntüleri filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başladı.



İddialar doğru çıkarsa, oyuncunun tüm sahneleri filmden çıkarılacak.



Heard'ün Aquaman the Lost Kingdom isimli devam filmindeki 10 dakikalık sahnesi yerine nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu.