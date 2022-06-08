. Aquaman 2'de Amber'e yer yok!
  • USD: 16,71 - 16,74
  • EURO: 17,84 - 17,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aquaman 2'de Amber'e yer yok!

Johnny Depp ve Amber Heard davası sonrası, Amber Heard'a kötü haber... “Aquaman and The Lost Kingdom”daki Amber Heard'ın tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı iddia ediliyor.

Ekleme: 8.06.2022 - 01:15 Güncelleme: 8.06.2022 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Johnny Depp ve Amber Heard davası sonrası, Amber Heard'ın "Aquaman and The Lost Kingdom"daki tüm görüntüleri filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başladı.

İddialar doğru çıkarsa, oyuncunun tüm sahneleri filmden çıkarılacak.

Heard'ün Aquaman the Lost Kingdom isimli devam filmindeki 10 dakikalık sahnesi yerine nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu.
Terörist sever vekilden İsveç hükümetine yeni şantaj!
Fahri Erenel TSK'nın olası sınır ötesi operasyonunu anlattı!
Alman istihbaratından terör örgütü PKK raporu!
Halk TV'de tehdit dili hortladı! Yalanlar üzerinden yeni algı!
İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet'in silahlanma iddialarını yalanladı!
Bakan Karaismailoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na YİD yanıtı!
Dışişleri'nden AP'ye sert tepki: Sığ ve vizyonsuz yaklaşımını reddediyoruz
Ankara'ya deniz geldi!
Sınır ötesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da!
Mustafa Destici'den CHP'yi terletecek sorular!
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!
Yunan vekil itiraf etti: Erdoğan Türkiye'yi süper güç yapıyor!
Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a sert cevap!
Bakan Nebati açıkladı: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi!
Başkan Altınok'tan ABB'ye çağrı! Uyarılara rağmen tedbir alınmamıştı!
Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCO'dan yardım istendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den asgari ücret açıklaması
Sultangazi'de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te işler karışık! Terör örgütü PKK üyesi vekilin oyu her şeyi değiştirdi
Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!

Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!