Shakira ile Gerarad Pique'nin paylaşacakları servet dudak uçuklattı!

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, ayrılıklarını resmen açıkladılar. 12 yıllık ilişkinin bitmesinin ardından ayrılan çiftin mal varlıkları merak konusu oldu. İşte Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları dudak uçuklatan ortak servetleri...

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ile Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini resmen açıkladı.



12 yıllık ilişkinin bitmesinin ardından ayrılan çiftin mal varlıkları merak konusu oldu. Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları dudak uçuklatan ortak servetleri ortaya çıktı.



3.800 metrekarelik devasa bir malikane, en büyük lükslerle yeniden tasarlandı. Birkaç hafta öncesine kadar orası onların eviydi.



Dünyanın en iyi şarkıcılardan biri olarak kabul edilen 45 yaşındaki Shakira, 13 Latin Grammy ve 3 Grammy dahil olmak üzere 420'den fazla ödül kazandı.



Forbes'a göre, 300 milyon dolar ve yaklaşık 280 milyon euroya tekabül eden serveti olan Shakira mirasını sadece müzikle toplamamıştır.





İspanyol basınında Barcelonalı Gerard Pique hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından Shakira, 12 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıkladı.



Shakira'nın EFE ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, 'Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz. En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.' ifadelerini kullandı.



İspanyol yıldız futbolcu Gerard Pique ise Barcelona'dan yıllık 4.7 milyon euro maaş kazanıyor. Ancak saha dışında da birçok işi var. Pique Katalan Kosmos Holding şirketinin sahibidir.





Pique'nin Kosmos Holding şirketi, İspanya'daki Fransa Ligue 1 yayın haklarının sahibi. 35 yaşındaki yıldız, 2018'de Andorra takımını da satın aldı ve kulübün finansal sorunlarını çözdü.



Aynı şekilde Kosmos Holding şirketi, Suudi Arabistan'daki Davis Cup tenisi ve İspanya Süper Kupası'nın da organizatörlerinden biri.



45 yaşındaki Shakira ve 35 yaşındaki Pique, Espulgues de Llobregat'ta birlikte satın aldıkları lüks bir evin mülkiyetini de paylaşıyorlar.



Bir spor salonu, yüzme havuzu, sinema salonu, tenis kortu ve Shakira'nın Raw Alejandro ile son şarkısını bestelediği bir kayıt stüdyosu var.