. Mustafa Sandal'dan aşk dolu kutlama!

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da İtalya'nın başkenti Roma’da nikah masasına oturdu. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlendi.Sütşurup, birkaç gün önce Roma sokaklarında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından "Nereden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var; cümleye dökülünce anlamlı olan 'Biz...' İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim... 03/06/2022..." notuyla paylaşmıştı."KIZ SEN NE GÜZEL BAKIYORSUN"Düğünleri için Marmaris’teki D-Maris’i seçen Sütşurup ve Sandal, 10-12 Haziran’daki hafta sonunda 80 kişilik düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak. Kısa bir videodan oluşan davetiyede; Mustafa Sandal, müstakbel eşine 'Jest Oldu' şarkısını söyleyerek, “Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun/Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun” diyor. Düğün seremonisinin de bu romantik davetiyeye uygun olacağı öğrenildi.DÜĞÜN SONRASI PARTİ10 Haziran’da akşam Manos’ta 'Yunan Gecesi' yapacak olan çift, 11 Haziran’da otelin manzaralı çimenliğinde düğün yapacak. Ardından beach’e inecek olan davetlileri, burada eğlenceli bir parti bekliyor. Düğün, ertesi sabah keyifli bir brunch’la sona erecek. Misafirlerini otelde ağırlayacak olan ünlü çiftin, konukları ayrı ayrı günlerde gelmeyi tercih ettiği için ulaştırma masraflarına ise karışmayacağı öğrenildi.Öte yandan eşi için korkusunu yenen Sandal, 12 yıl önce kazalardan korktuğu için uçağını satmasına rağmen Sütşurup için eğitimlere başladı. Balayında eşiyle helikopter turu yapmak için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, son olarak Melis Sütşurup'un doğum gününü sosyal medyadan kutladı."İYİ Kİ KADERİME ORTAK OLDUN!"Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Mustafa Sandal, gönderisine, "Ya doğmasaydın, olmasaydın, hayatıma girip beni bulmasaydın! Hani bazen kader gelip de yapması gerekeni yapar ya... O yüzden iyi ki doğdun, kaderime ortak oldun..." ifadelerini not düştü. Takipçileri, iki çocuk babası ünlü şarkıcının paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.Eşinin bu gönderisine kayıtsız kalmayan Melis Sütşurup ise Sandal'a; "Kaderine, yoluna, hayatına ortak olmak çok özel, çok güzel. İyi ki" sözleriyle yanıt verdi."GELECEKTEKİ SOYADIM"Yaklaşık üç yıldır Mustafa Sandal ile aşk yaşayan Melis Sütşurup, geçtiğimiz ocak ayında şarkıcının 52'nci doğum gününü, 26 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla kutlamıştı.Müstakbel eşi Sandal ile yer aldığı fotoğrafları slayt yapan Sütşurup, romantik doğum günü kutlamasında şu ifadelere yer vermişti:"Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi. Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye. İyi ki doğdun gelecekteki soyadım."