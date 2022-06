. Ceza'dan Killa Hakan paylaşımı!

Almanya'da yaşayan ve uzun süredir ortalardan görünmeyen ünlü rapçi Killa Hakan’ın durumunun kritik olduğunu yakın arkadaşı ve meslektaşı Massaka sosyal medya hesabından açıklamıştı.Massaka son açıklamasında; Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı."YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"Ünlü isim, daha sonra Killa Hakan'ın hayranlarına uyarıda bulunmuş ve "Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerlerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız, dualarınızı bekliyoruz" demişti.ÜÇ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDACeza da meslektaşı Killa Hakan'ın son durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi."MÜCADELEYE DEVAM"Bir süredir ortalarda görünmeyen ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında bir paylaşım yapmış ve hayranlarına şu sözlerle seslenmişti:Selam arkadaşlar, baya bir zamandır yoktum ameliyat oldum. İyileşmeye çalışıyorum, sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bişey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam.GÖZLÜKSÜZ VE BANDANASIZ HALİ ŞAŞIRTTIKilla Hakan'ın Murda ve Ezhel ile verdiği bu pozları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ün isme; "Bandana ve gözlük çıkınca Killa Hakan’ın okul müdür yardımcısı olması...", "Killa Hakan'ın bu değişimi yalnız 20 TL tutmuş", "Abi sen baya yakışıklıymışsın", "Gözlüksüz daha yakışıklısın bırak abi bandanayı falan", "Meğerse pırlanta gibi yüzün varmış" gibi yorumlar yapılmıştı.