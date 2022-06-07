. Berkay Ateş tek başına Bodrum tatilinde!
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Berkay Ateş tek başına Bodrum tatilinde!

'Sadakatsiz' dizisinde Aras Ateşoğlu karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş, aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de bulmuştu. Aköz şu sıralar milli maçlar için ter dökerken Berkay Ateş, tatil sezonunu tek başına Bodrum'da açtı.

Ekleme: 7.06.2022 - 09:58 Güncelleme: 7.06.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Final yapan 'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' karakterine hayat veren Berkay Ateş aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de buldu. Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan 34 yaşındaki oyuncu seti olmadığı dönemlerde Simge Aköz'ü sahada da izlemeye gidiyor.

İkilinin arkadaş ortamında tanıştırdığı da iddialar arasında. Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz aylarda Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

Berkay Ateş tek başına Bodrum tatilinde!

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Ardından ünlü çift, Arnavutköy’de bulunan bir mekana girerken görüntülenmişti. Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girmişti. Ateş, muhabirlerin “Hayırlı olsun efendim yeni ilişkiniz, neler söylemek istersiniz?” sorularına aldırış etmeden hızlıca mekana girmeyi tercih etmişti.

Berkay Ateş tek başına Bodrum tatilinde!

AŞK POZU

Seti olmadığı dönemlerde Aköz'ü sahada izleyeme giden Ateş, 2022 yılına da arkadaşları ve sevgilisiyle girmişti. Ünlü çiftin, yılbaşı akşamı çekilen aşk pozları sosyal medyada ortaya çıkmıştı.

Berkay Ateş tek başına Bodrum tatilinde!

"İYİ Kİ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Mutlu birliktelikleri tüm hızıyla devam eden çiftten Simge Aköz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ateş ile birlikte gülerken çekilmiş bir fotoğraflarını yayınlanan ünlü isim, paylaşımına; 'İyi ki' notunu düştü.

Berkay Ateş tek başına Bodrum tatilinde!

TAKIM ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

Aköz'ün bu fotoğrafına, 35 binin üzerinde beğeni geldi. Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular bu gönderinin altına yorum yağdırdı. Ebrar'ın üst üste attığı yorumlar dikkat çekti.

TATİL SEZONUNU TEK BAŞINA AÇTI

Simge Aköz şu sıralar milli maçlar için ter dökerken Berkay Ateş, önceki gün tatil sezonunu tek başına Bodrum Turgutreis’de bir otelin iskelesinde açtı.

Berkay Ateş tek başına Bodrum tatilinde!

Uzun uzun suya bakan ve sürekli saatini kontrol eden Ateş iskelenin merdivenlerinden inerek kendini Bodrum’un mavi sularına bıraktı. Oyuncu kısa bir su sefasının ardından şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam etti.
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