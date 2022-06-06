Yeşilçam'ın Sultan'ından yıllar sonra gelen itiraf!

Fatih Kız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, ‘'Tahsilimi tamamlayamadım. Bu da içimde hep ukde kaldı” dedi.

Türkan Şoray, 9'uncu Sarıyer Edebiyat Günleri'nde sevenleriyle bir araya geldi. Edebiyatın sinemadaki yeri ve önemini anlatarak geçmişte oynadığı filmlerden hatıralarını sevenleriyle paylaşan Şoray'a 1973 yılında Sarıyer'de yaptırmış olduğu okulun hikayesi soruldu.



OKUL YAPTIRDIM ÇÜNKÜ



Fatih Kız Lisesi orta bölümü mezunu olan Şoray, 'Ben bir gün arabamla Boğaziçi Üniversitesi civarlarından geçerken birkaç çocuk gördüm. Soğuk bir havaydı. Nereye gittiklerini sordum. Okula gittiklerini söylediler. O gün okul yaptırmaya karar verdim. Çünkü ben tahsilimi tamamlayamadım. Bu da içimde hep ukde oldu. Keşke okusaydım' dedi.



ESKİDEN DAYANIŞMA VARDI



Şoray, eski Yeşilçam filmlerinin hâlâ çok seyredilmesiyle ilgili, 'Toplum değişiyor, yaşam şartları değişiyor. Eskiden yolda gördüğümüz herkesle selamlaşırdık, komşu kültürümüz vardı. Şimdi bir yabancılık başladı. Yani yaşam kültürü değişti. O yıllarda yaşam öyleydi, sıcacıktı. Bir dayanışma vardı. Filmlerde de o samimiyet vardı' yanıtını verdi.